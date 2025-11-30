空巴客機爆軟體瑕疵！民航局：國籍航空今7時前已完成檢修

▲台灣虎航因應空巴召修令進行檢修，8架次今延飛。（資料圖／記者林敬旻攝）
記者李姿慧／台北報導
空中巴士（Airbus）發出緊急適航指令，A320系列客機軟體因安全疑慮需立即檢修，我國籍航空67架A320、A321航機，其中三分之一不受影響，民航局下令今天(30日)上午8時前相關客機要完成檢修，民航局表示，今上午7時前，相關航機已經完成軟體回復。今除虎航8架次調整延飛外，其他業者航班正常。
空中巴士發出緊急適航指令，全球多達6000架A320系列客機需立即進行軟體修復作業，根據民航局清查，國籍航空業者有67架A320、A321航機，其中三分之一不受影響，民航局昨也下令通知擁有此機型的國籍航空業者，並要求具有該機型之航空公司，立即依據指令進行檢查與後續檢修，並依據指令要求，於今天上午8點適航指令生效前完成檢修。
民航局今天表示，國籍航空公司線上航機，均已於今日上午7時前，依緊急適航指令完成軟體回復。
民航局說明，今日除虎航依昨日公告調整，其他業者航班正常，不受影響。
台灣虎航公告，因應歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」，11月30日部分航班延後，包括IT-632台中前往濟州島、IT-671濟州島前往高雄、IT-256/IT-257桃園往返秋田、IT-214/IT-215桃園往返岡山、IT-210/IT-211桃園往返大阪關西等班機。
