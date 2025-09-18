　
社會 社會焦點 保障人權

桃園快速道追撞休旅車+大貨車釀2傷　肇事女疑精神不濟闖禍

▲潘姓女子15日清晨駕車經由快速道路新屋段西向8.5K處突失控追撞前方自小客車，導致小客車再推撞前方大貨車釀2人受傷。（圖／楊梅警方提供）

▲潘姓女子15日清晨駕車經由快速道路新屋段西向8.5K處突失控追撞前方自小客車，導致小客車再推撞前方大貨車釀2人受傷。（圖／楊梅警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓女子15日清晨駕車行經快速道路新屋段西向8.5公里處，未料前方突然停車，潘女未注意猛然追撞前方自小客車，小客車再推撞前方大貨車造成3車都受損，其中潘女與遭追撞自小客車曾姓男子2人都受傷。楊梅警分據報到場處理，其中3車駕駛酒測值均為零，肇事潘女聲稱精神不濟肇事，至於真正肇事原因仍待調查釐清。

▲肇事的潘姓女子黑色自小客車，車頭嚴重毀損。（圖／楊梅警方提供）

▲肇事的潘姓女子黑色自小客車，車頭嚴重毀損。（圖／楊梅警方提供）

楊梅警方指出，這起發生於15日清晨6時許在快速道路西向8.5公里處事故，32歲的潘姓女子駕駛黑色自小客車沿快速道路西向往新竹方向行駛，行經事故地點時，疑似未注意前方路口紅燈停車各車均停車等待，仍然猛力撞擊前方小客車，自小客車遭追撞後再推撞前方大貨車，造成3車都受損。

▲楊梅警方15日清晨處理快速道路新屋段西向8.5K處事故現場，黑色自小客車失控追撞前方白色自小客車。（圖／楊梅警方提供）

▲楊梅警方15日清晨處理快速道路新屋段西向8.5K處事故現場，黑色自小客車失控追撞前方白色自小客車。（圖／楊梅警方提供）

警方據報後到場處理，經了解潘女疑似精神不濟，失控追撞前方由42歲曾姓男子駕駛自小客車，再推撞最前方43歲陳姓男子駕駛之大貨車，其中肇事的潘女及曾男均受傷，員警為3車駕駛實施酒測，3車駕駛酒測值均為零，至於事故發生原因正由警方調查釐清中。

