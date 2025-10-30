84歲嬤迷路4hrs原因曝「想去安養中心探兒」　屏東暖警助圓夢

▲屏東警分局員警送林姓阿嬤與孩子見面。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

84歲林姓阿嬤清晨搭車從屏東縣九如鄉到屏東市，想探望住在安養中心的兒子，卻因忘記機構名稱、迷途街頭徬徨4小時。屏東警分局員警獲報趕往處理，憑線索尋得其子所在安養院，親送她前往團聚。母子重逢那刻，阿嬤淚眼道謝，讓員警也眼眶泛紅。

屏東警分局民生派出所警員余章瀚及黃子芸，接獲110通報有迷失老人需要警方協助。警方到達現場發現一名84歲的林姓阿嬤著急地站在路口，告訴警方他從一早7點多坐公車從九如來到市區，想探望住在安養中心的兒子，但因為只知道兒子所住的安養院附近有什麼，不知道安養中心的名字，也對屏東市區路況不熟，怎麼都找不到，因已經徒步找了4個小時很累想回家了，想請警方送她返家。

余員根據她提供的資訊，想起轄區內確實有一家安養機構，便致電確認其子是否住在裡面，向機構確認後，余員告知她找到兒子了，問其願不願意讓警方載她去探望兒子，她知道後興奮地再三向警方確認「你們真的要帶我去嗎」，於是二員載她去安養中心探視兒子，並協助送她返家。家屬感恩有員警的協助，才能填滿母親思念兒子的心，對於警方溫馨送暖深感敬佩及感謝。

分局長林明波讚許員警積極送暖，充分發揮警察為民服務精神，深獲家屬嘉許肯定，足堪同仁表率，也對提升警察形象甚有助益，殊值表揚。