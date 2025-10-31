內輪差+視線死角！桃園垃圾車輾機車　女騎士捲車底恐怖畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市環保局一輛垃圾車昨（30）日傍晚在新屋區中山東路一段執行清運垃圾右轉時，不慎碰撞一輛機車，導致羅姓女騎士被清潔車右後輪輾過，事發當時的監視畫面曝光，一名行人目睹案發過程當場大喊阻止清潔車繼續前進，才沒讓垃圾車繼續拖行卡在輪底的女騎士，警消據報後將羅姓女騎士送醫急救，羅姓女騎士經緊急手術後幸運救回一命，至於肇事原因仍由楊梅警方調查釐清。

▲桃園市新屋區中山東路昨天傍晚發生垃圾車與機車碰撞事故，清潔車右轉時時輾過女騎士驚悚監視畫面，連安全帽都滾落十餘公尺。（圖／楊梅警方提供）

▲桃園市新屋區中山東路昨天傍晚發生垃圾車與機車碰撞事故，清潔車右轉不慎輾過機車，警消到場搶救。（圖／楊梅警方提供）

楊梅警方指出，昨天傍晚5時34分許接獲報案，新屋區中山東路一段162號前發生交通事故，新屋分駐所員警到場，48歲朱姓男子駕駛垃圾車執行公務時，由中山東路一段156巷向右轉時，與同向機車發生碰撞，導致57歲羅姓女騎士被碰撞後遭捲入右後車輪底下，羅女當場無呼吸心跳，警消緊急拖出羅女包紮後，立即送往聯新國際醫院救治，再轉送林口長庚醫院，經緊急手術後幸運救回一命，目前仍在加護病房觀持，暫無生命危險。

▲桃園市新屋區中山東路昨天傍晚發生垃圾車與機車碰撞，警消到場搶救，不少路人也駐足圍觀。（圖／楊梅警方提供）

朱姓垃圾車駕駛經員警實施酒測，酒測值為零，至於肇事原因，初步認為是垃圾車轉彎時有內輪差與視線死角釀禍，但真正肇事原因仍待進一步調查釐清。