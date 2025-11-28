　
地方 地方焦點

更生人技訓展「幸福市集」秀手作、美食　法務部長：展開新的人生

▲▼更生人技訓展 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲「更生80溫暖有感」技訓成果展今天在高雄市政府1樓大廳登場，法務部長鄭銘謙（中）和多位檢察長親自參加開幕儀式。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

為慶祝財團法人臺灣更生保護會成立80週年，並展現全國安置處所豐碩的技藝訓練成果，同時促進社會接納與理解，「更生80溫暖有感 以愛賦歸──藝展身手 邁向幸福」技訓聯合成果展今天在高雄市政府1樓大廳登場，法務部長鄭明謙親臨主持開幕活動，他在致詞時表示，更生朋友在安置處所可以學習各項技能，讓他們可以具備有工作的能力和機會，展開新的人生。

▲▼更生人技訓展 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲法務部長鄭銘謙。（圖／記者陳宏瑞攝）

今日的活動包括法務部部長鄭銘謙、高等檢察署檢察長兼臺灣更生保護會董事長張斗輝、法務部保護司洪信旭司長、高雄高分檢朱家崎檢察長、臺南高分檢黃玉垣檢察長、花蓮高分檢洪培根檢察長、高雄地檢黃元冠檢察長等均親臨會場，共同見證更生保護工作邁入80週年的重要歷史時刻，也象徵全民齊心支持更生人復歸之路。

▲▼更生人技訓展 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼更生人技訓展上展出咖啡、皮雕、烘焙等成果。（圖／記者陳宏瑞攝，下同）

活動集結全台各地更生安置處所的好手藝，將更生人辛苦努力學習、重建人生的成果具體呈現給社會大眾，從地方美食、木工、果乾烘焙、咖啡調飲、園藝、食品加工等，多項體驗皆由更生人親手示範或製作，讓民眾直接看見「努力改變的力量」。以技藝翻轉人生　讓社會看見更生人的努力，讓與會觀眾都讚不絕口。

▲▼更生人技訓展 。（圖／記者陳宏瑞攝）

主辦單位表示，財團法人臺灣更生保護會作為重要的民間團體，長期秉持愛與關懷的陪伴精神，協助更生人重返社會。為落實更生保護功能，更保會積極輔導中途之家更生人，使其在安置期間能培訓一技之長，充分做好復歸社會的職前準備，規劃的技能訓練方案，以提升生活技能為設計導向，學員考取專業證照的比例高達8成以上，結訓後從事相關工作的人數亦近6成，成績斐然。

▲▼更生人技訓展 。（圖／記者陳宏瑞攝）

這些成果不僅成功提升了更生人重返職場的競爭力，更重要的是實現了心理重建的目標：學員藉由工作帶來的成就感，能有效增強自我價值，改變低自尊，顯著提升自信，進而增強回歸社區的自我成長能力。同時，學習技能的成就感也成功地拉近了學員與家人間的關係，為他們重建社會支持網絡奠定了堅實的基礎。

11/26 全台詐欺最新數據

