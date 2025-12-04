三重「阿田油飯」傳12月回歸　饕客：一定用新台幣支持

記者黃翊婷／綜合報導

三重在地人的早午餐「阿田油飯」去年初宣布歇業，讓不少饕客感到很可惜，不過，近日有消息傳出，老闆將交棒給女兒，預計12月中下旬重新開張。雖然業者尚未正式公告，但網友們得知阿田油飯即將回歸，紛紛留言表示期待，甚至已經有人在Google評論留言詢問，「老闆，什麼時候要再開業啦？拜託啦，開啦」。

▲傳聞阿田油飯將重新開張。（圖／翻攝自Google地圖）

三重電信街的阿田油飯經營超過50年，是當地人從小吃到大的美食口袋名單之一，還曾創下開店4小時就賣光的紀錄。然而，阿田油飯老闆去年初因腰痛問題，宣布暫停營業，雖然女兒有意願接手，但何時可以恢復營業，還要看女兒的學習狀況及老闆健康狀況而定。

近日有網友在Therads上發文表示，阿田油飯預計在12月中下旬重新開張。消息一出立刻引發饕客們熱議，大家紛紛表示期待，「這是三重我最愛吃的油飯」、「希望老闆身體健康，期待吃到老闆的油飯」；還有網友在Google評論留言詢問，「老闆，什麼時候要再開業啦？拜託啦，開啦」。

臉書「我是三重人We Are Here」小編也在粉專分享這個消息，網友們表明，「太棒了，好味道繼續傳承，又有口福了，一定用新台幣支持」、「老味道要回歸了」。至於詳細的營業資訊，仍有待業者正式公告。