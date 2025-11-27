更生人技訓展變身「幸福市集」80週年曬成果　手作、美食任你玩

▲▼「更生人技訓聯合成果展」將在市府中庭登場。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

為慶祝財團法人臺灣更生保護會成立80週年，並展現全國安置處所豐碩的技藝訓練成果，同時促進社會接納與理解，「更生80溫暖有感 以愛賦歸──藝展身手 邁向幸福」技訓聯合成果展，將於28日（五）上午9時30分至下午3時，在高雄市政府1樓大廳溫暖登場。

活動當日法務部部長鄭銘謙、高等檢察署檢察長兼臺灣更生保護會董事長張斗輝、法務部保護司洪信旭司長、高雄高分檢朱家崎檢察長、臺南高分檢黃玉垣檢察長、花蓮高分檢洪培根檢察長、高雄地檢黃元冠檢察長等均親臨會場，共同見證更生保護工作邁入80週年的重要歷史時刻，也象徵全民齊心支持更生人復歸之路。本次活動集結全台各地更生安置處所的好手藝，將更生人辛苦努力學習、重建人生的成果具體呈現給社會大眾。

財團法人臺灣更生保護會作為重要的民間團體，長期秉持愛與關懷的陪伴精神，協助更生人重返社會。為落實更生保護功能，更保會積極輔導中途之家更生人，使其在安置期間能培訓一技之長，充分做好復歸社會的職前準備。

更保會所規劃的技能訓練方案，以提升生活技能為設計導向，成績亮眼，成效已獲各界肯定。透過專業培訓，學員考取專業證照的比例高達八成以上，結訓後從事相關工作的人數亦近六成，成績斐然。

這些成果不僅成功提升了更生人重返職場的競爭力，更重要的是實現了心理重建的目標：學員藉由工作帶來的成就感，能有效增強自我價值，改變低自尊，顯著提升自信，進而增強回歸社區的自我成長能力。同時，學習技能的成就感也成功地拉近了學員與家人間的關係，為他們重建社會支持網絡奠定了堅實的基礎。

本次成果展旨在拉近社會大眾與更生人之間的距離，各分會及安置處所精心準備豐富內容，從地方美食、木工、果乾烘焙、咖啡調飲、園藝、食品加工等，還可抽大獎！多項體驗皆由更生人親手示範或製作，讓民眾直接看見「努力改變的力量」。以技藝翻轉人生 讓社會看見更生人的努力。