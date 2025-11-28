　
泡麵湯「別沖馬桶」！環保局曝3大嚴重後果　專家揭正確做法

▲▼台酒泡麵。（圖／記者周宸亘攝）

▲泡麵湯喝不完沖馬桶？萬萬不可。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

許多人吃完泡麵嫌麻煩，都會習慣將湯汁倒進馬桶或水槽。不過，新北市環保局提醒，泡麵湯含有大量油脂，會堆積殘留在馬桶管壁，不僅可能造成水管堵塞、爆管，容易引來蟑螂，還會影響化糞池環境，讓微生物消化變慢或死亡。

一名網友曾在Threads發文請益，稱在租屋處吃完麻辣湯、滷味或泡麵，不曉得湯汁該如何處理，所以都倒入馬桶沖掉，他的想法是「既然馬桶能沖屎尿，應該也能沖掉這些湯湯水水吧？」貼文一出，許多人都勸原PO別再這麼做，因為油脂進入管線後，容易凝結讓馬桶堵塞，建議可以先冷凍湯汁，等垃圾車來再丟。

根據《健康2.0》報導，家事達人陳映如過去擔任新北市國小組公廁清掃學習講師，就曾請教新北市環保局「泡麵等沒吃完的湯水廚餘，能不能倒馬桶？」得到的答案是「不行！」原因有三：

一、如果化糞池環境太酸、太鹼，或油脂比重太多，將導致微生物消化分解變慢，甚至死亡，使得化糞池必須經常清水肥。

二、泡麵湯等廚餘含有大量油脂，一旦遇水冷卻硬化，將堆積殘留在馬桶管壁，讓管壁變小，或是堵塞馬桶存水彎，造成水管堵塞，嚴重還可能造成馬桶水管「爆管」。

三、油脂堵塞可能會引來蟑螂。

為此，陳映如也建議，如果要保護洗碗槽管線，可以裝設濾網，避免食物殘渣跑進水管，或在倒完高油脂的湯湯水水後，水龍頭開熱水，約洗澡水的溫度，持續朝排水口沖，好讓熱水分解油脂、避免殘留在管壁。若廚餘油脂不多，也可以考慮用報紙吸附後再丟垃圾桶。

11/26 全台詐欺最新數據

