彭博：台積電、英特爾掀「晶片諜戰」　比拍成Netflix影集更精彩

▲台積電前資深副總羅唯仁。（圖／翻攝自工研院）

記者羅翊宬／綜合報導

台積電（TSMC）前高階副總裁羅唯仁（Lo Wei-jen）退休後赴英特爾（Intel）任職，引發兩大晶片巨頭之間的技術與法律風波。台積電指控羅唯仁可能帶走商業機密與敏感技術，並在離職面談時隱瞞赴英特爾計畫，不僅牽動產業競爭，也首次將台灣《國安法》用於美國企業相關案件，凸顯台灣誓死保護核心技術。

英特爾10月聘用年逾七旬的羅唯仁，這位曾在2004年加入台積電、在此之前也曾任職英特爾的資深主管，本被業界視為正常的人才流動。然而，台積電認為，羅唯仁在離職時未如實告知計畫，僅表示將前往學術機構任職，極有可能將台積電的先進技術與機密資料帶走，影響其長期技術領先地位。

台積電強調，這也是蘋果（Apple Inc.）、輝達（Nvidia Corp.）等科技巨頭選擇將最有利可圖的晶片訂單全數交給台積電的核心原因。

隨後，台灣檢方對羅唯仁在台住所進行搜索，並扣押其資產，調查是否觸犯《國安法》中關於「先進技術外洩」的條款。值得注意的是，《國安法》原本主要針對中國，防止技術外洩到可能對台灣構成威脅的國家，如今首次用於涉及美國企業的案件，也反映出台灣政府在保護關鍵技術上的決心，即使對象是最重要的國際盟友。

▲台積電、英特爾（Intel）爆發「晶片諜戰」。（圖／VCG）

事件曝光後，英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）率先公開為羅唯仁「背書」，強調公司並無接觸任何台積電機密的疑慮。他的發言出現在業界盛會Robert N. Noyce Award頒獎典禮上，當時台積電執行長魏哲家與前董事長劉德音同台接受最高榮譽，現場氣氛仍顯友好輕鬆。

英特爾在羅唯仁正式加入後，也重申對指控不認同，表示未見任何證據顯示其行為構成違法。

《彭博社》回顧羅唯仁第一次加入台積電，當時英特爾仍具壓倒性規模，被稱為「Chipzilla」，並未對主管流動提出異議；如今則局勢不同，台積電已經超越英特爾，市值與技術領先地位遠勝美國競爭對手，甚至成為英特爾晶片供應商。這也讓外界對台積電維護技術安全的警覺性備受關注。

對於這起事件可能造成的產業影響，輝達執行長黃仁勳提出更全面的看法，他指出，台積電的企業文化與技術體系極其複雜，並非單一高層流動所能影響，完全有能力持續領先全球半導體市場。他表示，「TSMC不是一個人，技術與文化高度複雜，我對其未來發展充滿信心。」

整起事件也引起外界對晶片產業人才流動與技術保護的高度關注。業界普遍認為，隨著台積電在全球晶片市場地位愈加重要，其對核心技術的保護措施將更為嚴格，而類似羅唯仁跳槽的案例，可能成為其他科技公司在招募高階人才時需要面對的法律與倫理考量。

這場台積電與英特爾間的「晶片風波」，不僅是單一主管的職業流動事件，也牽動台灣的國安法律、國際企業關係與全球半導體供應鏈，凸顯半導體產業競爭之激烈與敏感程度，外界認為其精彩程度甚至足以拍成Netflix影集。