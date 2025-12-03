德軍「2萬發彈藥」一夜被偷光！　司機粗心1舉動釀禍

▲德國國防部證實，將近2萬發彈藥遭竊。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

德國國防部2日證實，大約2萬發軍用彈藥遭竊，因為軍方的民間承包商違反安全規定，把拖車停放在薩克森-安哈特州（Sachsen-Anhalt）一處無人看管的停車場過夜，導致有心人士有機可乘。

德國國防部發言人表示，這批彈藥原定運送至部隊，卻從「民間承包商運輸拖車中」遭竊。事發時間為11月24日至25日夜間，軍方11月28日清點後確認將近2萬發彈藥不翼而飛，包括大約1萬發手槍實彈、9900發步槍演習彈及煙霧彈等。

不過，民間承包商明顯違反運輸安全規定，因為正常程序應該派遣2名司機執行任務，確保車輛隨時有人看管，司機卻臨時決定在馬格德堡（Magdeburg）附近的伯格市（Burg）工業區過夜，甚至將載有軍火的拖車，獨自留在無人看管的停車場。

德國國防部發言人說，「我們非常嚴肅看待這次竊案，因為這類彈藥絕不能落入不法之徒手中」，正與當地警方聯手調查。但德國《明鏡》引述軍隊內部消息人士表示，隨機搶劫的可能性較低，他們擔心竊賊早已盯上、監控彈藥運輸過程，並趁司機臨時違規時下手。

CNN指出，此案發生之際，德國正積極試圖強化軍事力量，聯合政府才剛提案，將現役軍人規模從18萬增至26萬，另增20萬名預備役，目標2035年達成。作為烏克蘭軍援主要供應國，德國軍工大廠萊茵金屬（Rheinmetall）8月底也啟用號稱歐洲最大彈藥廠，以應付龐大需求。