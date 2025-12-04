　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「攻擊鐵路人員」關3年罰30萬！立院初審通過　黃牛票最高罰50倍

▲▼台鐵一名旅客拒絕下車，並攻擊瑞芳站副站長。（圖／讀者提供）

▲日前台鐵一名旅客拒絕下車，竟攻擊瑞芳站副站長。（資料圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今年至11月中已發生14起員工遭旅客暴力攻擊事件，比照「急診室暴力」，立法院交通委員會今初審通過《鐵路法》修法，以強暴、脅迫、恐嚇或非法方法妨害鐵路從業人員執勤，處3年以下有期徒刑，併科30萬元罰金。

為確保鐵路人員執勤不受暴力威脅，立法院交通委員會今初審通過《鐵路法》修法，以強暴、脅迫、恐嚇或非法方法妨害鐵路從業人員執勤，處3年以下有期徒刑，併科30萬元罰金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若強迫、脅迫、恐嚇或非法手段致鐵路從業人員於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；若致重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑。另有上列之虞者，鐵路機構得拒絕運送。

修法也明定警察機關知有相關情形者，應派員赴現場排除或制止之。如涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。

▲▼立法院交通委員會審查法案。（圖／記者李姿慧攝）

▲立法院交通委員會審查鐵路法修法。（圖／記者李姿慧攝）

此外，初審修法也通過，民營或國營鐵路機構未採取必要措施，確保從業人員執行鐵路業務時之安全，或未有效訓練或管理從業人員，使其具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能等，可對業者處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，有相關情況應命其限期改善，屆期未改善者，按次連續處罰。

針對黃牛，《鐵路法》初審也通過加重罰則，購買車票加價出售或換取不正利益圖利者，按照車票張數，現行處每張車票價格5倍至30倍罰鍰，修法加重為處運價之10倍到50倍罰鍰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
槍手闖游泳學校要殺小兄妹！市民全不知　台中警扯：有發新聞稿
私會明日花綺羅細節曝！　韓偶像遭討天價賠償：毀了我的人生
2026年不用再補班！　3天以上連假「有9個」一次看
快訊／中職2026賽程出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年輕人愛上「1手機配件」10年前超夯！一票笑：流行果然會循環

學生超多拿！「長輩掀蓋手機殼」爆流行　大票人超愛：手機摔不壞

攝護腺腫爆！羊肉爐+烈酒變夢魘　台中男整夜尿10次每次尿一點

回饋忠實讀者！全民搶寶加倍券登場　放大東森幣搶好禮更有感

鳳梨頭不是頭！百香果要「等它掉下來」　台灣水果冷知識一次看

「1種油品」恐助長癌細胞增長！醫教3招安全用油：吃對很重要

「攻擊鐵路人員」關3年罰30萬！立院初審通過　黃牛票最高罰50倍

財經網紅被綁架「洗劫逾500萬」！他一看IG內容勸1事：是警訊

騎機車滑手機「罰1200元」！立院初審通過　駕駛抽菸也加重罰

「實搭1鞋款」幾乎每人有　她想回購傻眼了！網嘆：當年潮到不行

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

年輕人愛上「1手機配件」10年前超夯！一票笑：流行果然會循環

學生超多拿！「長輩掀蓋手機殼」爆流行　大票人超愛：手機摔不壞

攝護腺腫爆！羊肉爐+烈酒變夢魘　台中男整夜尿10次每次尿一點

回饋忠實讀者！全民搶寶加倍券登場　放大東森幣搶好禮更有感

鳳梨頭不是頭！百香果要「等它掉下來」　台灣水果冷知識一次看

「1種油品」恐助長癌細胞增長！醫教3招安全用油：吃對很重要

「攻擊鐵路人員」關3年罰30萬！立院初審通過　黃牛票最高罰50倍

財經網紅被綁架「洗劫逾500萬」！他一看IG內容勸1事：是警訊

騎機車滑手機「罰1200元」！立院初審通過　駕駛抽菸也加重罰

「實搭1鞋款」幾乎每人有　她想回購傻眼了！網嘆：當年潮到不行

「台智光」案北市遭求償近5千萬　蔣萬安：一定會提上訴

年輕人愛上「1手機配件」10年前超夯！一票笑：流行果然會循環

黏人球蟒「不甘寂寞」鑽媽媽被窩！　慢速移動上床要一起睡

青年買房壓力大？預算2千萬內成主流　政策成關鍵助力之一

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》　陸：能準確完整重申所述內容？

買老屋遇售後回租「無法瑕疵擔保」！苦主曝1狀況：沒有辦法了

學生超多拿！「長輩掀蓋手機殼」爆流行　大票人超愛：手機摔不壞

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

捲88會館案！警政署高官又涉恐嚇　嗆餐廳闆娘「我刑事的」遭起訴

低成本獵殺1600公里外目標！　中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

王嘉爾曝理想型「是人就好」　沒標準：有感覺是最難的

生活熱門新聞

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

LINE Pay Money上線1活動「他爽賺300塊」

2026馬年！　5生肖要小心

明再探12℃　下波變天時間曝

放屁出現「5種情況」恐是身體出問題

看履歷嚇到！一堆60歲台幹「回台找一般職缺」

傳台中第3間好市多落腳榮總旁　官方回應了

「1款上衣」冷還是照穿　萬人認證：能穿整年

2026年不補班！3天以上連假「有9個」　上班族嗨炸

走路方式不同效益差5倍！醫揭黃金時長

嘉義地產大亨爺孫戀！「小三突變養女」奪2億遺產

更多熱門

相關新聞

藍白通過公投綁大選　賴清德今公布＋批示「曾造成投開票失序」

藍白通過公投綁大選　賴清德今公布＋批示「曾造成投開票失序」

立法院日前在藍白立委聯手下，三讀通過《公民投票法》第23條修正案，規定公投案應在公告成立後3至6個月內投票，期間若有全國性選舉應同日舉行，此案被視為「公投綁大選」回歸。對此，總統賴清德3日正式公布，但批示強調「公投、全國選舉一併舉行，曾造成選務單位沉重負擔、投開票流程失序」，要求中選會與地方選務機構審慎因應。

共軍實彈演習！藍白封殺國防預算嗆「操弄恐懼」　綠：什麼扭曲心態？

共軍實彈演習！藍白封殺國防預算嗆「操弄恐懼」　綠：什麼扭曲心態？

藍白要求賴清德赴立院「即問即答」　總統府：違憲要求！遺憾

藍白要求賴清德赴立院「即問即答」　總統府：違憲要求！遺憾

立院三讀制定「健保資料管理條例」　特定目的外擅自利用可罰1千萬

立院三讀制定「健保資料管理條例」　特定目的外擅自利用可罰1千萬

台鐵「汐科車站」遭批全台最爛！乘客擠、下雨超可怕

台鐵「汐科車站」遭批全台最爛！乘客擠、下雨超可怕

關鍵字：

台鐵暴力攻擊鐵路法黃牛罰則立法院

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面