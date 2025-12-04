「攻擊鐵路人員」關3年罰30萬！立院初審通過　黃牛票最高罰50倍

▲日前台鐵一名旅客拒絕下車，竟攻擊瑞芳站副站長。（資料圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今年至11月中已發生14起員工遭旅客暴力攻擊事件，比照「急診室暴力」，立法院交通委員會今初審通過《鐵路法》修法，以強暴、脅迫、恐嚇或非法方法妨害鐵路從業人員執勤，處3年以下有期徒刑，併科30萬元罰金。

為確保鐵路人員執勤不受暴力威脅，立法院交通委員會今初審通過《鐵路法》修法，以強暴、脅迫、恐嚇或非法方法妨害鐵路從業人員執勤，處3年以下有期徒刑，併科30萬元罰金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若強迫、脅迫、恐嚇或非法手段致鐵路從業人員於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；若致重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑。另有上列之虞者，鐵路機構得拒絕運送。

修法也明定警察機關知有相關情形者，應派員赴現場排除或制止之。如涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。

▲立法院交通委員會審查鐵路法修法。（圖／記者李姿慧攝）



此外，初審修法也通過，民營或國營鐵路機構未採取必要措施，確保從業人員執行鐵路業務時之安全，或未有效訓練或管理從業人員，使其具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能等，可對業者處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，有相關情況應命其限期改善，屆期未改善者，按次連續處罰。

針對黃牛，《鐵路法》初審也通過加重罰則，購買車票加價出售或換取不正利益圖利者，按照車票張數，現行處每張車票價格5倍至30倍罰鍰，修法加重為處運價之10倍到50倍罰鍰。