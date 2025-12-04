騎機車滑手機「罰1200元」！立院初審通過　駕駛抽菸也加重罰

▲立法院交通委員會初審通過騎機車滑手機、汽機車駕駛抽菸影響行車安全加重開罰。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

馬路上常見汽機車駕駛滑手機或抽菸等分心行為，立法院交通委員會今下午初審通過《道路交通管理處罰條例》修正，機車駕駛行駛道路時，手持行動電話、電腦等通話或上網等有妨礙其他駕駛安全，罰款從1000元提高至1200元；另汽機車駕駛手持香菸或抽菸導致影響他人行車安全，罰款也將從600元提高至1200元。

現行汽車駕駛人在道路行駛中使用手機或電腦等設備通話、上網，可罰3000元，機車駕駛人可罰1000元。考量機車駕駛人行駛道路時，使用手機等通訊設備遭開罰件數近年上升，顯見民眾道路安全意識不足，立委認為現行罰款和處罰制度未能有效抑制該行為，應修法提高罰款，立委邱若華、黃健豪等人建議加重罰則。

立法院交通委會員今初審也通過《道路交通管理處罰條例》修法，明訂機車駕駛行駛道路時，手持行動電話、電腦等通話或上網等有妨礙其他駕駛安全，罰款從1000元提高至1200元。

此外，考量駕駛人騎乘機車或行駛汽車時抽菸，煙霧或煙灰隨風四散，常影響後方用路人視線與呼吸，增加交通事故風險，煙蒂隨手丟棄，可能引發火災危害公共安全，二手菸也對其他人身體有危害，立委邱若華、黃健豪等人也建議加重罰則。

立法院交通委員會今初審也通過汽機車駕駛人行駛道路時，手持香菸、吸食、點燃香菸，導致有影響他人行車安全者，罰款從600元提高為1200元。

今年5月一名78歲老翁在新北三峽北大國小旁學成街駕車，闖紅燈高速衝撞停等機車和過斑馬線的學生，釀成3死、12傷慘劇，考量學校、醫院周遭為兒少或高齡者等交通弱勢族群高度使用需求路段，立法院交委會今也初審通過《道路交通管理處罰條例》修法，增訂行經設有學校、醫院標誌之路段，不減速慢行，致人受傷或死亡，應負刑事責任者，得加重其刑至二分之一，保障學校和醫院周邊道路安全。

另近年毒駕攀升，因警方查緝需求，實務上出現尿檢報告出具時間過長，導致無法在2個月內法定期間舉發，未能吊扣駕照，造成管理漏洞和潛在公共安全風險，今也初審通過修法，該2個月內舉發期，將改為測試檢驗報告結果通知警察機關之日起算，另已送鑑定者，2個月舉發期限改為自鑑定終結之日起算。