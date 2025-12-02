　
社會 社會焦點 保障人權

麻醉醫摸女病患私處狡辯「幫蓋被」　判囚1年2月再賠118萬

▲桃園市吳姓男子前年9月在林口長庚醫院，因細故與護理人員爭執，吳男恫稱「出去怎麼死的都不知道」等語，還舉手作勢欲毆打，引發護理師心生畏懼。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

▲麻醉科男醫師涉猥褻女病患辯稱幫蓋被子遭誤會，法官指現場有女護理師可代勞。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者黃哲民／台北報導

麻醉科醫師林朝順2022年趁女病患臥床退麻醉、意識模糊之際，涉觸摸女方私處，他在醫院內部調查時認錯，被告上法院卻否認所有指控，還反控女方涉嫌恐嚇取財、誣告等，女方憤而吞藥輕生、幸好獲救，刑案北院一審依乘機猥褻罪將已被停職的林男判刑1年2月，民事一審再判林男須賠償118萬2000元，可上訴。

本案發生於2022年11月25日上午，受害女子去臺北醫學大學附設醫院做無痛腸胃鏡檢查，由林朝順為她做中深度全身麻醉，上午10點多做完檢查，女方被送到恢復室，向左側躺在床上等候退麻醉，昏沉中，下體突然傳來「奇怪感覺」、出現莫名的性反應。

女方驚嚇睜眼，努力想看清楚，但模糊只見1名穿白色長袍的男醫師，站在她病床的簾子外，特徵是頭髮少、戴眼鏡、約50至60歲、身高約178公分。

▲桃園市楊姓男子去年9月不滿張姓友人責怪工作問題，竟持菜刀朝其頭部揮砍數刀，導致其頭部、左手與胸部等處大量噴血，經緊急送醫急救才救回。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女病患做完腸胃鏡檢查，被送進恢復室等候退麻醉，竟遭男醫師猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

女方當下不知所措，雖然醒了，但腦袋卡住，只能機械式回答護理師提問，不敢求助也沒告訴陪同的家人，回家想了1晚很不甘心，隔天打電話向北醫投訴遭男醫師摸私處性騷擾。

院方認為「這種事情無法容忍」、立刻召回林男開會詢問，林男惶恐表示一時衝動，可能做出不該做的事，但他不記得了，院方處分林男記過並暫停臨床業務2個月、暫停無痛鏡檢業務共3個月，並解除林男所有行政職務，後來更處分停職。

女方提起刑案告訴，林男態度丕變，聲稱好意幫女方蓋被以免著涼，右手靠近女方腿間可能碰觸身體，他被院方訪談時，以為若造成女方不舒服就可能成立性騷擾，因此道歉認錯，他絕無輕薄意圖、「我沒有做告訴人指控之行為」。

林男更質疑女方沒立刻求救、事後提告動機不純，因此反控女方涉犯恐嚇取財、誣告等罪嫌，林男的辯護律師主張女方要求鉅額賠償，審理時改稱遭手指性侵，說詞矛盾，真實性可疑。

女方去年（2024年）7月底在刑案一審出庭後，自認遭林男的律師當成犯人詰問、身心非常痛苦，去年8月4日凌晨傳訊息跟自己律師訴苦，接著吞藥輕生，幸好律師機警報案救人，及時將昏迷的女方送醫洗胃保住性命，女方遭林男反控的案情，也全獲不起訴確定。

北院刑案一審認定林男趁人之危，使女方身心遭受莫大創傷，且在醫療機構內犯案，破壞醫病信任關係，不認罪也沒和解，犯後態度不佳，但欠缺證據證明女方確遭手指侵入，因此依乘機猥褻罪判林男1年2月徒刑，不給緩刑，已上訴二審由高院審理中。

女方提起本件附帶民事求償424萬元，林男依舊喊冤，自稱有數年幫臥床父親拉被、蓋被的照護經驗，當天在恢復室見女方背、臀沒蓋到被，所以「恍神間未多想」，就走近幫忙蓋好被。

民事法官指林男挨告才冒出幫蓋被的辯詞，就算真有需要，當下也可請值班護理師來處理，林男事發後在北醫精神科就診，病歷記載「guilt（罪惡感）、worthlessness（無價值）」等語，顯然也為自己犯行深受良心譴責，出庭卻怪罪女方沒當場反映求助，可見其辯解出於「理想被害人刻板印象」，屬於對性別的迷思與誤解。

民事法官仍認定林男有乘機猥褻行為、但無法證明涉嫌乘機性交，且女方案發前後2年都無報稅紀錄，求償工作損失270萬元欠缺依據，至於預先求償心理諮商費用雖有理，但次數從2年3個月共120次，降為1年共52次，判賠金額從54萬元減為18萬2000元。

不過女方索討精神慰撫100萬元，法官全准，理由是林男犯行構成「對婦女的歧視」、嚴重破壞醫病關係，刑案審理中還反告女方，毫無試圖彌補的舉動，女方歷經申訴、偵審程序折磨，至今尚未能重啟人生、心理至今仍受無法回復的嚴重創傷，林男應負賠償責任，可上訴。

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

性侵猥褻性騷擾醫病關係腸胃鏡麻醉

