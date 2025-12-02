　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

求愛被拒！中國籍準博士「闖房性侵未遂」　判鞭3下再關6年半

▲桃園市李姓男子於2018年還是現役軍人時，誆稱少女欠他1億元，逼迫見面發生關係抵債，分飾2角逼迫少女發生性行為，兩度性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲在新加坡攻讀博士的中國籍男子，因性侵未遂前女室友，被判監禁與鞭刑。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

新加坡一名31歲中國籍博士生高雄（Gao Xiong，音譯）多次性騷擾前室友，又闖入對方住處企圖性侵，1日被法院判刑6年6個月又6周，另處3下鞭刑。

法庭文件顯示，高雄在新加坡攻讀博士學位，與21歲女受害者原為室友關係，2023年8月搬離租屋處卻仍持續糾纏，同年10月開始頻繁傳訊息追求女方，被拒絕後竟多次擅闖女方住處找人。受害者為了躲避騷擾，請假在家不敢外出，甚至躲在友人家裡過夜。

案發當日，高雄謊稱要取回銀行卡並道歉，趁隙強行闖入女方房間意圖不軌，所幸其他房客聽見尖叫聲及時制止，將他強行拖離現場。受害者脫困後立即報警，前往醫院檢查發現腿部多處抓痕和瘀傷。

高雄落網後曾接受精神評估，未發現任何心理障礙或疾病，但多次違反保釋條件返回受害者住處，企圖尋找「減輕罪名的證據」，今年5月出庭還搶奪律師筆電，無視「禁止進入」標示闖入法官辦公室，當場觸發警報。

辯護律師陳唐（Don Tan，音譯）為高雄求情時表示，「他多年的努力全都付諸東流，學術前程盡毀，可能必須回到中國重新開始。」不過檢方強調，若非其他房客及時搭救，後果將不堪設想。

高雄承認，他之所以犯案，是因為想與受害者發生性關係，羞辱對方並宣洩怒氣。他承認性侵未遂、刑事入侵等4項罪名後，被判6年6個月又6周。法官也要求監獄安排相關心理輔導課程，協助矯正其偏差行為。

ETtoday新聞網提醒您：
尊重身體自主權，請撥打110、113。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！　2刀手穿同款帽T現身
快訊／高國豪發聲！　深感懊悔接受懲處
南萬華教父被鐵鎚斷腿！　6年後癌逝「盯著」義子復仇
AV女神「0偽裝逛九份脫了」！　超兇身材被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

假冒南韓總統李在明名義發表談話　30多歲男上班族向警方自首

2天處決3人！死刑合憲聽證會前　新加坡政府加速「依法處決」

家人去太平間認領遺體　發現女「眼球耳朵被啃食」3員工調查中

中國籍遊客惡搞南韓　在星巴克「吃炸雞、喝燒酒」！業者無奈發聲

林佳龍：中日爭端恐拖1年　鼓勵台人赴日旅遊「柔性」相挺

中國研究員「走私危險真菌」入境美國！　FBI證實：已驅逐出境

杜拜高樓陽台「集體裸拍」！20名女模遭警突襲逮捕　大尺度畫面曝

求愛被拒！中國籍準博士「闖房性侵未遂」　判鞭3下再關6年半

快訊／南韓坡州邊境「防空火砲」大爆炸　4軍官受傷

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

假冒南韓總統李在明名義發表談話　30多歲男上班族向警方自首

2天處決3人！死刑合憲聽證會前　新加坡政府加速「依法處決」

家人去太平間認領遺體　發現女「眼球耳朵被啃食」3員工調查中

中國籍遊客惡搞南韓　在星巴克「吃炸雞、喝燒酒」！業者無奈發聲

林佳龍：中日爭端恐拖1年　鼓勵台人赴日旅遊「柔性」相挺

中國研究員「走私危險真菌」入境美國！　FBI證實：已驅逐出境

杜拜高樓陽台「集體裸拍」！20名女模遭警突襲逮捕　大尺度畫面曝

求愛被拒！中國籍準博士「闖房性侵未遂」　判鞭3下再關6年半

快訊／南韓坡州邊境「防空火砲」大爆炸　4軍官受傷

柯文哲聲請法庭直播結果曝！法院准「宣判後播」　許甫酸：司改奇觀

海鯤號「無錨海測」是造艦團隊爆的料　張競：敏感消息外洩才令人擔心

私密肌保養三重點！少精緻糖、多透氣更健康

台中購物節吸金逾200億　彰化人消費11億居外縣市之冠

友邦聖露西亞總理順利連任　外交部祝賀：露國政府堅定挺台國際參與

吳申梅激烈爆吵香港尪！　火大搭機衝回台「完全攔不住」

為義父報仇砍斷仇家腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T原因曝

《巫師4》未來計畫曝光　CDPR發豪語：新三部曲6年內全完成

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

桃園市環、警攜手取締噪音車成效佳　榮獲「城市治理卓越獎」

【高國豪私約二嫂】3兄弟2打1互K！現場爆粗驚動警察

國際熱門新聞

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

高樓陽台「集體裸拍」！20多名美艷女模遭逮

男友遭榮譽處決！　21歲新娘抱遺體成婚

釜山女大生遭「鋸片削臉+割頸」　搶救2小時不治

內戰煉獄　女被逼脫光「多人輪流侵犯」

宏都拉斯大選開票陷膠　2親台候選人僅差515票

前一個顧客看中卻沒買　男買下中3千萬

全球唯一！英美達成「零關稅協議」：英輸美藥品免關稅

比特幣暴跌6%　拖累美股收黑427點

輝達砸628億入股新思科技　收高4.85％

動物園翻牆闖獅舍！　男落地瞬間遭活活咬死

中國兩度狀告聯合國！怒批高市引發緊張

更多熱門

相關新聞

麻醉醫摸女病患私處　判囚1年2月再賠118萬

麻醉醫摸女病患私處　判囚1年2月再賠118萬

麻醉科醫師林朝順2022年趁女病患臥床退麻醉、意識模糊之際，涉觸摸女方私處，他在醫院內部調查時認錯，被告上法院卻否認所有指控，還反控女方涉嫌恐嚇取財、誣告等，女方憤而吞藥輕生、幸好獲救，刑案北院一審依乘機猥褻罪將已被停職的林男判刑1年2月，民事一審再判林男須賠償118萬2000元，可上訴。

8年前在校園被硬上　她鼓起勇氣告前任

8年前在校園被硬上　她鼓起勇氣告前任

內戰煉獄　女被逼脫光「多人輪流侵犯」

內戰煉獄　女被逼脫光「多人輪流侵犯」

他頭套絲襪「闖養老院」性侵76歲婦

他頭套絲襪「闖養老院」性侵76歲婦

把男學生騙上床　女師「帶娃出庭」

把男學生騙上床　女師「帶娃出庭」

關鍵字：

性騷擾性侵跟騷法鞭刑新加坡

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面