求愛被拒！中國籍準博士「闖房性侵未遂」　判鞭3下再關6年半

▲在新加坡攻讀博士的中國籍男子，因性侵未遂前女室友，被判監禁與鞭刑。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

新加坡一名31歲中國籍博士生高雄（Gao Xiong，音譯）多次性騷擾前室友，又闖入對方住處企圖性侵，1日被法院判刑6年6個月又6周，另處3下鞭刑。

法庭文件顯示，高雄在新加坡攻讀博士學位，與21歲女受害者原為室友關係，2023年8月搬離租屋處卻仍持續糾纏，同年10月開始頻繁傳訊息追求女方，被拒絕後竟多次擅闖女方住處找人。受害者為了躲避騷擾，請假在家不敢外出，甚至躲在友人家裡過夜。

案發當日，高雄謊稱要取回銀行卡並道歉，趁隙強行闖入女方房間意圖不軌，所幸其他房客聽見尖叫聲及時制止，將他強行拖離現場。受害者脫困後立即報警，前往醫院檢查發現腿部多處抓痕和瘀傷。

高雄落網後曾接受精神評估，未發現任何心理障礙或疾病，但多次違反保釋條件返回受害者住處，企圖尋找「減輕罪名的證據」，今年5月出庭還搶奪律師筆電，無視「禁止進入」標示闖入法官辦公室，當場觸發警報。

辯護律師陳唐（Don Tan，音譯）為高雄求情時表示，「他多年的努力全都付諸東流，學術前程盡毀，可能必須回到中國重新開始。」不過檢方強調，若非其他房客及時搭救，後果將不堪設想。

高雄承認，他之所以犯案，是因為想與受害者發生性關係，羞辱對方並宣洩怒氣。他承認性侵未遂、刑事入侵等4項罪名後，被判6年6個月又6周。法官也要求監獄安排相關心理輔導課程，協助矯正其偏差行為。

ETtoday新聞網提醒您：

尊重身體自主權，請撥打110、113。