美淫魔富商「戀童島」內部照曝光　擺牙醫椅、牆上驚見男人面具

▲房間擺放一張牙醫治療椅，周圍牆上掛著多個男性面孔的人類面具。（圖／翻攝自X@OversightDems，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國已故性犯罪富豪艾普斯坦在加勒比海的私人島嶼一直被視為是其對年輕女性犯下性侵、人口販賣等罪行的極機密地點。美國眾議院民主黨議員3日釋出多張照片與影片，首度揭開這座神秘「戀童島」的樣貌，其中一張照片引起關注，因為房內除了擺放牙醫治療椅，牆上還有多個人類面具。

衛報報導，艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前涉嫌為政商名流在這座島上提供性款待，儘管他已在獄中身亡，但相關討論持續發酵。這次曝光的照片皆來自私人島嶼「小聖詹姆斯」（Little St James），由美屬維京群島的執法機構於艾普斯坦過世隔年，也就是2020年所拍攝，儘管這些影像皆不包括任何人，但拍攝下來的細節仍令人不寒而慄。

這些照片及影像拍攝到臥室、疑似辦公室或圖書館的房間，以及島嶼戶外的樣貌，包括泳池。其中一張照片拍到黑板，上頭寫著「欺騙」（deception）、「力量」（power）等令人不安的文字；還有多張照片顯示，其中一個房間擺放一張牙醫治療椅，牆上掛著多個男性面孔的人類面具。

???? BREAKING: Oversight Dems have received never-before-seen photos and videos of Jeffrey Epstein's private island that are a harrowing look behind Epstein’s closed doors.



See for yourself. We won’t stop fighting until we end this cover-up and deliver justice for the survivors. pic.twitter.com/qXmxFISZLS — Oversight Dems (@OversightDems) December 3, 2025

這次釋出的影像及照片並未揭露任何新內容。不過議員加西亞（Robert Garcia）表示，「這些新影像令人不安地揭露艾普斯坦及其島嶼的真實面貌。我們公布這些照片和影片是為了確保調查公開透明，協助拼湊艾普斯坦駭人罪行的完整樣貌」。他也強調，委員會已取得摩根大通與德意志銀行的紀錄，將會在未來幾天內陸續公開。

美屬維京群島總檢察長辦公室2022年已與艾普斯坦的遺產管理機構達成和解，支付超過1億美元賠償金，因為有數十名年輕女性和兒童在艾普斯坦這座私人島嶼上遭到販運、性侵、性攻擊和囚禁。