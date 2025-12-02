　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸25歲工程師猝死！冷血資方速改離職　月加班300小時遭疑過勞死

▲▼ 25歲青年猝死、死因成迷 。（圖／翻攝 極目新聞，同下）

▲大陸25歲工程師猝死，公司兩小時內改成離職，相當冷血引起爭議 。（圖／翻攝 極目新聞，同下）

記者 任以芳／綜合報導

大陸陝西25歲工程師小樂（化名）在一間醫療器械公司上班一年多後突然猝逝。出事前一天他在辦公室上吐下瀉、扶牆才能站立，隔日被發現昏迷，雖經開顱搶救仍因創傷性腦損傷7天後離世。家屬調閱紀錄發現，他近四個月日均工時逾13小時、最高逼近15小時，生前多次吐露「累到流鼻血、嘴裡滲血」。家屬懷疑過勞與病情遭忽視導致悲劇，公司不但卸責，在其去世兩小時後將工作帳號顯示為「離職」，引發外界質疑。

綜合陸媒報導，25歲的陝西男青年小樂（化名）前往無錫一家醫療器械科技公司工作一年多後突然離世，猝死前一天曾在辦公室上吐下瀉、扶牆才能站穩，隔天被發現在出租屋昏迷。儘管送醫開顱搶救，他仍因「創傷性硬膜下血腫及嚴重腦部損傷」7天後不治。

小樂生前體健、樂觀，立志撐起家中經濟。去年7月因表現優異升職，卻在今年10月30日午後突感劇烈不適，據同事描述，他多次嘔吐、身體搖晃但仍被忽視，自行撐至晚間11時下班。隔日未返崗被同事找到時已昏迷。家屬抵院才得知後枕部有不明外傷，但無人能交代小樂究竟如何受傷。

警方初步排除家中及通勤途中的受傷可能，公司却拒絕提供辦公區監控僅交出口畫面，理由從「沒有」到「壞掉」多次變化，讓家屬質疑刻意規避調查。

▲▼ 25歲青年猝死、死因成迷 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲大陸25歲工程師猝死之前每天加班，7月至10月平均工時均超13小時，8月甚至高達14.8小時。

事件曝光後，公司堅稱小樂「自行摔傷」，未同意認定工傷，甚至在小樂去世兩小時就把他的工作權限封存並呈現「離職」。家屬追查排班紀錄後發現，小樂每日下班常在凌晨，7月至10月平均工時均超13小時，8月甚至高達14.8小時。他曾告訴朋友「通宵後嘴巴滲血」與「昨晚加班到流鼻血」，顯示長期超負荷工作早已對身體造成極大消耗。

據了解，小樂生前常向朋友抱怨「累到流鼻血、嘴裡滲血」，懷疑過勞與未受重視的病情加速悲劇，但公司不僅否認責任，甚至在死後兩小時直接將工作帳號顯示為「離職」，引發輿論質疑。

家屬悲痛指控，公司不僅未及時關注員工健康，事發後同事態度謹慎、監控缺失，更在死後迅速斷開所有工作系統，「像是急著撇清關係」。

目前，大陸警方初步推斷小樂確有外力傷痕，但致傷原因仍未查明。家屬已向警方申請刑事立案、向法院提起民事賠償訴訟，並推動工傷認定。

▼ 冷血資方不配合調查，員工過世兩小時後改成「離職」。（圖／翻攝 極目新聞）

▲▼ 25歲青年猝死、死因成迷 。（圖／翻攝 極目新聞）

11/30 全台詐欺最新數據

陸25歲工程師猝死！冷血資方速改離職　月加班300小時遭疑過勞死

