最爽版本「取消所有節日」換周休三日　PTT炸鍋：對國旅絕對有幫助

網搜小組／劉維榛報導

「我支持周休三日！」一名網友表示，看到有民眾在公共政策網路參與平台提案「周休三日」，他不僅力挺，更加碼提出具體建議，每周固定「五六日放假」，但取消所有紀念日與節日，「這樣企業不會哀哀叫、放假也不再忽長忽短！」一番話掀起網友熱烈討論，「對國旅絕對有幫助！」

一名網友在PTT表示，看到有民眾在公共政策網路參與平台提案「周休三日」，他非常支持該項政策，甚至補充自己的想法，「五六日放假，然後所有的紀念日、節日（含春節），全部不另外放假！」

原PO認真直呼，想要出國旅遊或多休假的人，一律使用特休，「放3再湊4不是難事，這樣就10天假了。」原PO認為，如果有機會改成這種放假模式，相信企業老闆也不會哀哀叫，而民眾的假也不會忽短乎長，「老實說放超過三天的假，爽度很容易邊際效益遞減。」

此觀點一出，獲得大票網友喊支持，「我覺得這樣挺不錯的，休三天：一天給自己、一天給朋友、一天給家人，剛剛好」、「這樣不管啥時請4等於休10天，很好安排」、「贊成周休三日，拿過年跟國定假日去補都是賺」、「好！這樣才不會都擠連假，全部都變貴」、「可以喔，國定假日也才那幾天」、「這樣賺爛耶，絕對可以」、「過年只放兩天，真正把大家時間分散，才是對國旅好」、「周休三天對國旅絕對有幫助」。

不過，有網友反虧，「這個方案一年會多出約40天的假日，這樣子老闆應該會要求取消特休」；還有人直言，縮短工時更實際，「搞周休三日，不如乾脆每天工時縮短1-2小時」。