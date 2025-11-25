　
生活 生活焦點

最爽版本「取消所有節日」換周休三日　PTT炸鍋：對國旅絕對有幫助

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲網友提「五六日放假、取消節日」，引發熱烈討論。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「我支持周休三日！」一名網友表示，看到有民眾在公共政策網路參與平台提案「周休三日」，他不僅力挺，更加碼提出具體建議，每周固定「五六日放假」，但取消所有紀念日與節日，「這樣企業不會哀哀叫、放假也不再忽長忽短！」一番話掀起網友熱烈討論，「對國旅絕對有幫助！」

一名網友在PTT表示，看到有民眾在公共政策網路參與平台提案「周休三日」，他非常支持該項政策，甚至補充自己的想法，「五六日放假，然後所有的紀念日、節日（含春節），全部不另外放假！」

原PO認真直呼，想要出國旅遊或多休假的人，一律使用特休，「放3再湊4不是難事，這樣就10天假了。」原PO認為，如果有機會改成這種放假模式，相信企業老闆也不會哀哀叫，而民眾的假也不會忽短乎長，「老實說放超過三天的假，爽度很容易邊際效益遞減。」

此觀點一出，獲得大票網友喊支持，「我覺得這樣挺不錯的，休三天：一天給自己、一天給朋友、一天給家人，剛剛好」、「這樣不管啥時請4等於休10天，很好安排」、「贊成周休三日，拿過年跟國定假日去補都是賺」、「好！這樣才不會都擠連假，全部都變貴」、「可以喔，國定假日也才那幾天」、「這樣賺爛耶，絕對可以」、「過年只放兩天，真正把大家時間分散，才是對國旅好」、「周休三天對國旅絕對有幫助」。

不過，有網友反虧，「這個方案一年會多出約40天的假日，這樣子老闆應該會要求取消特休」；還有人直言，縮短工時更實際，「搞周休三日，不如乾脆每天工時縮短1-2小時」。

11/23 全台詐欺最新數據

430 1 3783 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

太扯！大谷全壘打球沒認證　賣家靠「測謊儀」仍拍出逾800萬高
快訊／M痘連爆！7名青壯男中招
陳曉離婚陳妍希9月　暴瘦臉凹陷
「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生
馬英九、洪秀柱批高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本
角頭慘死家屬認屍痛哭！友人：他對親友很照顧

台鐵推噶瑪蘭威士忌「台中驛紀念酒」　27日限量開賣

新生兒人數跌破2千！宜蘭生育津貼明年起調高　最高可領2.3萬

快訊／財神爺來了！　統一發票9、10月千萬特別獎號碼出爐

好市多黑五「摺疊吹風機」折7百塊　優缺點曝光！大票心動了

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢！醫：有人也中了

台中人限定！送修吹風機「50元修好驚呆她」　網推爆：省好多錢

花蓮馬太鞍溪便道估11月底搶通　鋼便橋明年1月底前完工

沒出過國！他不解「台灣風景有輸國外？」　一票人揭最大痛點

飛沖繩遇GU感謝祭！外套735塊「台灣定價42折」他驚：還不買爆

周休三日「絕對會被打槍」　網喊1狀況比較有希望

從9月底教師節、國慶日到中秋節，許多民眾非常享受周休三日的心靈放鬆。而最近有網友在「公共政策網路參與平台」提案「周休三日」，政府12月7日前必須回應。對此，大票網友坦言，一定又會像2023年被打槍，反而直言「工時縮短半小時至一小時可能還比較好」、「只要上班6小時就好」。

周休三日國定假日過年特休上班族

