國際身障者日來新北FUN電　共融公園開放多元遊具體驗

▲樹林區鎮前親子公園融入地方煤礦文化，遊戲區內打造全年齡化分齡分區遊戲場。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年12月3日為「國際身心障礙者日」。為滿足不同族群需求，讓所有市民都能自在享受公園環境並獲得身心靈滿足，新北市政府景觀處持續推動公園改善，以通用設計打造安全、友善、具特色的共融式遊戲場，邀請身心障礙孩童在這一天走進公園、暢玩體驗，享有「自由FUN電」的權利與機會。

景觀處表示，為落實《身心障礙者權利公約》，市府將通用設計理念融入公園建設。其中，八里商港公園以可愛的鯨魚造型打造共融式溜滑梯，並在鯨魚身側分別設置攀爬梯與無障礙坡道，提供不同能力的孩童自由選擇遊戲路徑，輕鬆抵達滑梯頂端，共享同等遊戲權益。園內也配置鳥巢鞦韆，碗狀座面適合多人使用，對身障孩童更具支撐性與安全性，讓孩子在同樂中培養互相尊重的社會能力。

▲八里區商港公園遊戲區的鳥巢鞦韆，碗狀設計讓身障孩童可以更安全地享受盪鞦韆的樂趣。

樹林區鎮前親子公園則融入地方煤礦文化，打造具歷史意象的主題遊戲場。園區內設置共融式鞦韆、友善步道、體健設施、攀爬網及管狀滑梯，形成全年齡、分齡分區的遊戲空間，無論是孩童、家長或社區長者，都能在公園中找到休憩、遊玩與放鬆的一角。

景觀處長林俊德表示，新北市自2019年起持續推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，全面改善老舊遊具、步道、排水及無障礙環境，逐步提升公園品質。市府也已連續3屆獲得內政部公園綠地無障礙環境督導計畫「優等」肯定。歡迎市民相約走入公園，體驗更優質、更友善的公共空間。

▲八里區商港公園鯨魚造型溜滑梯，左右兩側分別以攀爬梯及無障礙坡道提供不同遊戲路徑。