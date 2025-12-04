跨界時尚「茶系微醺夜」亮相　新北推3款限定聯名茶調酒

▲時尚茶風潮！新北好茶跨界推出3款「茶系微醺夜」限定聯名茶調酒。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市有種茶產業運銷合作社攜手榮獲「亞洲最佳50大酒吧」之一的Opera酒吧，今（4日）晚間於台北市茹曦酒店15樓舉辦「新北好茶跨域－茶系微醺夜」時尚品茗派對。雙方首度將坪林文山包種茶與香韻紅茶融入調酒，推出為期一季、即日起至2026年2月28日限定3款聯名茶調酒，邀請民眾在台北百萬夜景下，以全新方式品味新北山城茶香。

新北市向來是北台灣重要茶葉產區，涵蓋坪林、石碇、三峽、石門等地，擁有包種茶、香韻紅茶、碧螺春等六大特色茶品。市府近年推動「新北好茶跨域推廣計畫」，積極促成茶產業與異業合作，包括于記杏仁、那木瓦香氛等品牌，讓茶更貼近日常生活。本次再結合位於小巨蛋商圈、可遠眺台北101的Opera酒吧，由專業調酒師研製茶系調酒，讓茶文化走入年輕族群與國際旅客的社交場域，展現茶產業跨足時尚與餐飲的嶄新風貌。

農業局指出，此次推出的3款限定茶調酒包括「青翠山嵐」：以包種茶浸泡琴酒，搭配萊姆與黃瓜香茅，口感沁涼爽口，展現坪林茶山意象。「白霧茶語」：以包種茶結合金蘭姆酒與杏仁白巧克力，呈現茶香與白巧克力交織的優雅甜潤。「蜜韻島嶼」：以香韻紅茶搭配蘭姆酒、萊姆與鳳梨調製，結合台灣水果風味，呼應在地農產風土。

農業局表示，聯名活動期間亦推出限量優惠：民眾於Opera酒吧點購任一款聯名茶調酒，並於個人社群平台公開貼文打卡並標註「#新北好茶」，即可享單杯折扣50元，限量100名，送完為止。現場另設置主題視覺與拍照區，讓民眾在微醺氛圍中共享新北茶山意象與城市夜景。

農業局說，有種茶合作社與Opera酒吧的合作是推動新北好茶跨域行銷的重要成果之一，未來將持續鼓勵青年茶農與產業跨界結盟，拓展多元銷售通路，深化新北好茶在全國市場的影響力。更多活動資訊可至「茶系微醺夜」活動官網查詢。

新北市農業局特別呼籲8點提醒：

1、飲酒過量，有害（礙）健康。

2、酒後不開車，安全有保障。

3、飲酒過量，害人害己。

4、未滿18歲禁止飲酒。

5、短時間內大量灌酒會使人立即喪命。

6、找代駕，保平安。

7、安全誠無價，酒後找代駕。

8、酒後找代駕，平安送到家。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。