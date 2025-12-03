強化青年競爭力！侯友宜：新北青年力驅動城市升級

▲新北市長侯友宜。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（3日）主持市政會議，青年局以「打造新北青年力—城市培養青年，青年驅動城市」進行專題報告。侯友宜表示，青年族群是帶動城市前進的主力，市府以「科技青年、藝文青年、社會青年」三大族群為核心，接軌職場發展、市場創新與國際參與，協助青年躍上國際舞台，並鼓勵投入城市更新，形塑城市新風貌。

侯友宜指出，青年是城市核心競爭力。面對 AI 科技浪潮，新北推動「AI人才孵化器」，以投資與賦能青年為方向，開辦NVIDIA、AWS等國際認證課程；並透過「青年再創．老店新妝」計畫及 SDGs 提案競賽「Social Designer 青年永續社會設計挑戰賽」，讓青年參與城市治理。他強調，新北將持續打造具國際視野的學習環境，擴大科技與產業資源投入，提供青年與世界交流的舞台，凝聚青年力量推動城市升級。

青年局表示，2024至2025年間，青創基地協助 9 組進駐團隊成功募資，總額達新台幣3億元，展現新北創業者的創新能量，也意味新北已與具潛力的創新方案建立深度連結，期待團隊未來打入產業鏈甚至海外市場後，持續回饋新北產業。

此外，因應秋冬輪狀病毒好發季節，侯友宜宣布，即日起擴大輪狀病毒疫苗補助，設籍新北13個偏遠地區、出生滿6至24週嬰兒，可免費接種2劑口服疫苗。他提醒家長與幼兒照顧者務必勤洗手，生活用品與玩具定期清潔消毒，養成良好衛生習慣，以守護嬰幼兒健康。