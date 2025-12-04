明天3地降雨機率增　下周又有冷空氣接力

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天清晨最低溫出現在馬祖11.4度，今、明天北台灣整天偏涼，其他地區留意日夜溫差大，明天桃園以北、東半部及恆春水氣增多，周末又回到穩定溫暖天氣，下周一緊接又有一波冷空氣南下，預計影響到周二。

中央氣象署預報員趙竑表示，昨天晚間到今天清晨是冷空氣最明顯的時候，各地低溫都在15至17度，局部下探12至14度，今天最低溫在馬祖11.4度，本島為雲林古坑12.6度、新北石碇13.3度。周末東北季風減弱，水氣減少，各地可見陽光，但下周一又有一波冷空氣增強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

趙竑指出，目前台灣北部到琉球都是冷空氣帶來雲系，今天整體仍是東北風環境，大台北地區、東半部及恆春半島雲量較多，有零星飄雨，中南部以穩定天氣為主。明天高壓雖有東移，但仍受冷空氣影響，周末才會轉為東風環境，但下周日大陸又有高壓準備南下，下周一、周二影響台灣。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他表示，明天水氣偏多，桃園以北、東半部及恆春有降雨情形，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭雨區較廣泛。周末回到穩定偏乾天氣，僅基隆北海岸、大台北山區東側有零星飄雨。下周一至周二桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨。周三以東半側降雨為主。

溫度方面，趙竑表示，今、明天北台灣整天都在20至21度，感受偏涼，其他地區日夜溫差大，高溫約26度、清晨低溫17度。周末西半部日夜溫差也都有10度。下周一至周二溫度降幅不明顯，僅北台灣降至21至22度，整天偏涼，周三又要留意日夜溫差大。

另外，他也說，今天嘉義至桃園、各離島、恆春及台東有強陣風，沿海風浪接近2至3米，提醒民眾留意。