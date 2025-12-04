周末好天氣「下周北東再轉濕涼」　可能有熱帶低壓

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天各地低溫16度，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有降雨機率。周末各地回溫，水氣減少，下周一又有另一波東北季風影響，降雨機率增加，北部轉涼。另外，菲律賓東南方的熱帶擾動可能增強為熱帶性低氣壓，但對台灣沒有影響。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島有零星降雨，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨持續，其他地區多雲到晴。周末東北季風減弱，白天回溫、早晚偏涼，中南部日夜溫差大，各地晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨。

黃恩鴻指出，下周一、周二下一波東北季風影響，北部稍微轉涼，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。周三至周四東北季風減弱，溫度回升，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有零星短暫雨。

溫度方面，他表示，明天清晨偏涼，各地低溫16至18度。周六至下周日白天溫度回升，各地高溫25至27度。下周一、周二東北季風影響下，北台灣白天高溫22度，低溫17至19度，周三、周四又會回溫到25至27度。

另外，黃恩鴻也說，菲律賓東南方的熱帶擾動未來將持續往西移動，進入南海有機率變成熱帶性低氣壓，但很快就會減弱，對台灣沒有影響。