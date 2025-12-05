　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨最低11.8度！周末回暖　周日高溫再衝28度

▲▼天氣 冬天 炎熱 街頭民眾短袖裝扮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周末氣溫回升，但下周一新一波東北季風報到，北台灣周二將再轉涼。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／台北報導

東北季風接力登場，先涼後暖再轉涼！今天（5日）各地仍偏涼，清晨平地最低溫11.8度在新竹關西，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭是陰雨天氣，其餘地區多雲到晴，直到周末東北季風減弱，氣溫才會逐漸回升，但下周一東北季風再增強，周二北台灣將再轉涼。

中央氣象署預報員蔡伊其表示，今天持續受東北季風影響，桃園以北、花東地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣溫部分，白天北部及宜花高溫為20、21度，中南部及臺東高溫則為24至26度，各地早晚低溫則普遍在16至18度。離島方面，澎湖晴時多雲，19度至21度；金門晴時多雲，14度至20度；馬祖晴時多雲，14度至16度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨。（圖／氣象署）

周六、周日（6日、7日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周六、周日，台灣各地低溫15至20度。高溫部分，周六北部、東半部及澎湖22~24度，中南部26~27度，金門21度，馬祖20度；周日各地高溫25至28度，澎湖、金門23度，馬祖20度。

不過，下周一（8日）東北季風再增強，下周二（9日）受東北季風影響，北部及東北部天氣稍微轉涼，其他地區早晚也涼；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼未來一周氣溫。（圖／氣象署）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　恩客驚見「大咖女主持人」
小紅書涉詐1706件「母公司已讀不回」　旅美台男中美人計
粿粿傳與范姜談定離婚協議　贍養費外加「范姜不再咬王子」
林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將
不只一人受害！賴瑞隆兒涉「校園霸凌3同學」　校方還原時間軸
新一波東北季風雨區擴大　下周又有「強冷空氣」
降息預期升高美股幾平盤　Meta漲超3%推升標普500

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣封鎖小紅書1年　兩岸網友熱議「翻牆VPN」

下周強冷空氣殺到　挑戰今年首波大陸冷氣團

台灣虎航「醉漢失控」全被錄！　日航警架下飛機全場歡呼

新一波東北季風雨區擴大　下周又有「強冷空氣」

台灣遊客東京逛周邊店喊一句話　店長嘆：被誤會很悲傷

今晨最低11.8度！周末回暖　周日高溫再衝28度

快訊／03:30台東東河3.6地震　最大震度2級

網路詐騙「最多通報平台」臉書30天破5萬件　Threads排行第二

為打詐封鎖小紅書一年　粉專：照這邏輯，臉書要不要也封

鯛魚排「驗出禁藥」證實是烏龍　養殖戶氣炸要高雄負責

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

台灣封鎖小紅書1年　兩岸網友熱議「翻牆VPN」

下周強冷空氣殺到　挑戰今年首波大陸冷氣團

台灣虎航「醉漢失控」全被錄！　日航警架下飛機全場歡呼

新一波東北季風雨區擴大　下周又有「強冷空氣」

台灣遊客東京逛周邊店喊一句話　店長嘆：被誤會很悲傷

今晨最低11.8度！周末回暖　周日高溫再衝28度

快訊／03:30台東東河3.6地震　最大震度2級

網路詐騙「最多通報平台」臉書30天破5萬件　Threads排行第二

為打詐封鎖小紅書一年　粉專：照這邏輯，臉書要不要也封

鯛魚排「驗出禁藥」證實是烏龍　養殖戶氣炸要高雄負責

北市嚴重車禍！公車追撞前車　女騎士右小腿恐截肢

超微AI晶片獲准出口中國　蘇姿丰：按規定繳15%稅金

布恩領軍！洋基公布2026教練團名單　提拔菲奧里托成焦點

台灣封鎖小紅書1年　兩岸網友熱議「翻牆VPN」

小熊正式加入爭奪今井達也行列！輪值補強不停歇

烏控俄綁架孩童「送北韓」再教育　多達165處營地運作中

陸突丟包3詐欺犯「自行搭機」返台　刑事局急奔松山機場

林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

范瑋琪遭網暴5年多終於不忍了！反擊酸民「可以不要聽」：不需攻擊家人

裕民看明年散裝船運會比今年好　慧洋認為很樂觀

【鴕鳥暴走中】2迷途大鳥衝進田亂竄！ 下秒卡爛泥超無助T^T

生活熱門新聞

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」

明再探12℃　下波變天時間曝

年輕人愛上1手機配件　網笑：10年前流行過

2026馬年！　5生肖要小心

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

鯛魚禁藥竟是烏龍！養殖戶怒要高雄負責

封鎖小紅書　粉專：臉書要不要也封

新一波東北季風雨區擴大　下周又有「強冷空氣」

台人飛日本「1舉動」超熱情　一票嚇搖頭

騎機車滑手機「罰1200元」！立院初審通過　駕駛抽菸也加重罰

更多熱門

相關新聞

新一波東北季風雨區擴大　下周又有「強冷空氣」

新一波東北季風雨區擴大　下周又有「強冷空氣」

氣象專家吳德榮表示，今天（5日）北台灣偏涼、南部舒適，明天（6日）起氣溫回升，直到下周一東北季風增強，迎風面北部、東半部將有局部短暫降雨。另外，下周末（13、14日）可能有強冷空氣南下，但確切時間點仍有分歧，待觀察。至於菲律賓東方海面的熱帶擾動，有機率發展成颱，路線上應無威脅。

周末好天氣「下周北東再轉濕涼」　可能有熱帶低壓

周末好天氣「下周北東再轉濕涼」　可能有熱帶低壓

明天3地降雨機率增　下周又有冷空氣接力

明天3地降雨機率增　下周又有冷空氣接力

明再探12℃　下波變天時間曝

明再探12℃　下波變天時間曝

快訊／今晨最冷12.6℃　明雨區擴大

快訊／今晨最冷12.6℃　明雨區擴大

關鍵字：

天氣氣溫氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　客人名單驚見大咖女主持人

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

賴瑞隆兒涉校園霸凌3同學！校方還原時間軸

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

男帶槍吃黑輪裝老大　台中警掌握身份：是BB槍

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆倒了

最難搞大男人星座 Top 3

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面