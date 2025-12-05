今晨最低11.8度！周末回暖　周日高溫再衝28度

▲周末氣溫回升，但下周一新一波東北季風報到，北台灣周二將再轉涼。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／台北報導

東北季風接力登場，先涼後暖再轉涼！今天（5日）各地仍偏涼，清晨平地最低溫11.8度在新竹關西，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭是陰雨天氣，其餘地區多雲到晴，直到周末東北季風減弱，氣溫才會逐漸回升，但下周一東北季風再增強，周二北台灣將再轉涼。

中央氣象署預報員蔡伊其表示，今天持續受東北季風影響，桃園以北、花東地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光。

氣溫部分，白天北部及宜花高溫為20、21度，中南部及臺東高溫則為24至26度，各地早晚低溫則普遍在16至18度。離島方面，澎湖晴時多雲，19度至21度；金門晴時多雲，14度至20度；馬祖晴時多雲，14度至16度。

▲未來一周降雨。（圖／氣象署）

周六、周日（6日、7日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周六、周日，台灣各地低溫15至20度。高溫部分，周六北部、東半部及澎湖22~24度，中南部26~27度，金門21度，馬祖20度；周日各地高溫25至28度，澎湖、金門23度，馬祖20度。

不過，下周一（8日）東北季風再增強，下周二（9日）受東北季風影響，北部及東北部天氣稍微轉涼，其他地區早晚也涼；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼未來一周氣溫。（圖／氣象署）