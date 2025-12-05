新一波東北季風雨區擴大　下周又有「強冷空氣」

▲今晨低層雲大多在東側海上（左）；東側海上降水回波較多（中）。最新歐洲模式系集模擬顯示，熱帶擾動明後天有機率發展成颱，並循「天琴」路徑一路西進（右）。（圖／洩天機教室）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，明天（6日）起氣溫回升，直到下周一東北季風增強，氣溫略降，迎風面北部、東半部將有局部短暫降雨。另外，下周末（13、14日）可能有強冷空氣南下，但確切時間點仍待觀察。至於菲律賓東方海面的熱帶擾動，明後天有機率發展成颱，路線上應無威脅。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文指出，最新（4日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（5）日「東北季風」水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北偏涼、南舒適，早晚因「輻射冷卻」仍偏冷，應注意保暖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天各地氣溫為：

北部15至22度

中部12至26度

南部12至27度

東部13至24度

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明（6日）晨因「輻射冷卻」，西半部少部分平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，應注意；明日白天起季風減弱、氣溫漸回升，北部轉多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；下周日（7）氣溫續回升，西半部大致晴朗，東半部偶有有局部短暫降雨的機率。

最新模式模擬顯示，下周一（8日）「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下周二（9日）起季風逐日減弱，迎風面降雨範圍縮小、機率降低，氣溫略升；下周三、四（10、11日）西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。

最新歐洲模式模擬顯示、大約下周末（13、14日）前後有強冷空氣南下；因科學的極限，各國模式模擬的強度不一、南下的時間亦很分歧，需持續觀察其調整，下定論還太早。

最新（4日20時）歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，明後天菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下周將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

▼氣象署預測未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）