>
社會 社會焦點 保障人權

馬防部中士為6萬淪共諜！竟因「抖內女直播主欠債」　遭求刑12年

▲馬防部「漢光41號演習」實彈射擊。（圖／記者林名揚翻攝）

▲馬防部驚爆共諜案。圖為馬防部「漢光41號演習」實彈射擊。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

馬祖防衛指揮部再爆共諜案！孫姓中士因沉迷網路直播、砸錢抖內女直播主，不僅花光薪水與積蓄，還欠下大筆債務。他為籌錢周轉在網路上尋求借貸時遭情治人員盯上，遭暱稱「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」等人利誘，以新台幣或虛擬貨幣作為報酬，要求他提供部隊內可取得的軍事機密資料。檢方對他聲請羈押獲准，並建請法院量處12年重刑。

檢調調查指出，孫男在2022年11至12月擔任馬防部運輸士期間，以手機拍攝馬防部「聯合作戰計畫」、軍中作戰部署等敏感文件後傳給對方，最終僅換得新台幣與虛擬貨幣共6萬多元。軍中幹部因發現他作息異常、深夜頻頻與直播主對話，並疑似偷拍軍事文件，才通報軍事安全總隊介入偵查，後續是否涉及黑幫滲透仍待釐清。

台灣高檢署偵結後痛批，孫男身為軍職人員，本應具備敵我意識與保密防諜觀念，竟為區區數萬元洩漏國家機密，嚴重危害國家安全。檢方依違反《國家安全法》、《陸海空軍刑法》、《國家機密保護法》、《貪污治罪條例》等多項罪名起訴，並建請法院從重量處有期徒刑12年。孫男目前已遭裁定續押，案件將移審高等法院審理。

12/02 全台詐欺最新數據

桃園工人清洗化學儲槽「掃到撒旦之母」被炸飛　頭部破裂亡

台灣高等檢察署再度破獲共諜案。高檢署查獲馬防部孫姓中士於2022年間，受到對岸情報單位吸收，以手機拍攝國家機密及軍事機密之相關資料後，傳送給與對岸接頭人員，收取現金與虛擬貨幣共6萬元的利益。檢方對他聲請羈押獲准，並於4日依照違反《國家安全法》等罪，提起公訴，並建請法院量處12年重刑。法院收案後，已經裁定續押3個月。

