賴清德公布1.25兆軍購預算　許淑華列三重點：台灣會守護自己

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（26日）親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，公布2項行動方案，包含要在2026年起到2033年，分8年投入1.25兆國防軍購經費。對此，台北市議員許淑華說，這筆預算有三個重要推進方向，加速打造「台灣之盾」、建構智慧化防禦作戰體系、持續投資國防創新科技等，她表示，這不只是預算上的增長，更是一個重要訊號，「台灣會守護自己，珍惜得來不易的民主自由」。

許淑華說，守護台灣，是國人的共同責任。中共的軍事威脅，不只對台灣，更對區域安全造成影響。她說，她支持政府近年大幅提升國防投入，要讓世世代代的台灣人，可以自由地在這塊土地上生活，更要用實力守護。

許淑華指出，台灣預計在2030年前，比照北約標準，把國防支出提升到GDP5%，從明年起，預算項目編列，也正式採取「北約標準」做為規劃基準。

許淑華提到，而這次賴清德提出約400億美元、相當於約1.25兆台幣的國防特別預算，在三個重要方向進行推動：一、加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。二、加強引進、結合高科技及AI技術，建構智慧化防禦作戰體系。三、持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作，增進國防與軍工產業的實力。

許淑華強調，這不只是預算上的增長，更是一個重要訊號，台灣會守護自己，珍惜得來不易的民主自由，「面對威脅，我們選擇團結，而不是退縮。我們為自己，也為下一代打造一個更安全、更堅韌的家園。一起為更穩固、更強大的台灣努力！」