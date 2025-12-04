馬防部士官「為6萬元」淪共諜　洩露國家機密遭起訴求刑12年

▲高檢署偵辦馬防部孫姓士官共諜案，提起公訴，並求刑12年。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

台灣高等檢察署再度破獲共諜案。高檢署查獲馬防部孫姓中士於2022年間，受到對岸情報單位吸收，以手機拍攝國家機密及軍事機密之相關資料後，傳送給與對岸接頭人員，收取現金與虛擬貨幣共6萬元的利益。檢方對他聲請羈押獲准，並於4日依照違反《國家安全法》等罪，提起公訴，並建請法院量處12年重刑。法院收案後，已經裁定續押3個月。

根據高檢署公布的起訴資料指出，孫男於2022年11、12月間，擔任馬防部中士運輸士期間，遭對岸情治人員吸收，要求孫男提供任職單位內可取得之機密資料，以換取利益。孫男同意後，就以手機拍攝國家機密及軍事機密之相關資料後，傳送洩漏予「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」等人，並因此獲取現金及虛擬貨幣共計6萬元之報酬。

高檢署獲報後，指揮馬祖憲兵隊及國防部軍事安全總隊共同偵辦，並於日前發動偵查作為，帶回孫男後向法院聲請羈押獲准。全案偵查終結後，檢方認為孫男違反《國家安全法》、《陸海空軍刑法》、《國家機密保護法》等罪，提起公訴。

檢方起訴痛批孫男為軍職人員，「與國家具有信賴關係，對國家負有忠誠義務，理應具備敵我意識及保密防諜觀念，僅為貪圖區區數萬元竟洩漏交付國家機密及軍事機密予他人，罔顧國家安全，殊屬不該。」因此檢方建請法院從重量處有期徒刑12年，以示儆懲。