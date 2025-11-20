藍白黨主席高峰會　徐國勇嘆很可惜：淪為攻擊會談極為失敗

▲民進黨祕書長徐國勇。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文昨進行主席高峰會，除討論2026如何合作外，也花大篇幅批評民進黨。對此，民進黨秘書長徐國勇今（20日）受訪時表示，昨天藍白合的格局讓國人看到了，沒有為區域安全做論述，讓人失望，很可惜淪為攻擊、對國家沒有助益的會談。徐也表示，而且對於到底怎麼合，他們好像也沒有講清楚，「我認為這是極為失敗的會」。

徐國勇今出席TECA台北國際音響大展開幕典禮，並接受媒體聯訪，對於媒體詢問昨日藍白高峰會。徐國勇回應，昨天的藍白合讓國人非常失望，中國對台灣各種脅迫、對區域安全構成的緊張情勢，藍白合可以談這些、對台灣安全多著墨。

徐國勇表示，很可惜淪為攻擊、對國家沒有助益的會談，「我認為這是極為失敗的會，對台灣安全跟國家團結沒有任何幫助」。

徐國勇指出，而且對於到底怎麼合，他們好像也沒有講清楚，大罷免期間，國民黨如此多違反個資法、偽造文書等等，還有黃國昌當初說要以消滅國民黨為職志。這些怎麼都沒有談到，讓國人了解一下現在合的理由到底是什麼？為什麼講法跟過去不同？轉變為何？立場為何？都沒提到。

徐國勇表示，包含他們昨天互相送的禮物，也有很多名嘴認為暗藏心機，他是看不出來，這值得國人去深思，昨天藍白合的格局讓國人看到了，沒有為區域安全做論述，讓人失望。