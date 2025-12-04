指南山英雄會促宗教文化交流　邱佩琳：正念信仰護國祈民安

▲諸葛孔明聖尊駐駕指南宮，基隆副市長邱佩琳率隊祈福。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

天樞上相諸葛孔明聖尊去年1月6日駐駕七堵慶濟宮，今（4日）出巡移駕台北木柵指南宮，基隆市副市長邱佩琳親自出席此次宗教文化交流，並與指南宮管理團隊以及副議長楊秀玉及慶濟宮主委柯金標等人共同為國運、市政祈福，臺北市政府亦由秘書長李泰興率隊出席，現場氣氛溫馨隆重。

邱佩琳表示，指南宮是著名的信仰中心，至今己有136年的歷史，開展六大志業包括：宗教、教育、藝術、文化、慈善、自然生態等，使一般民眾難以接觸理解的宗教底蘊，以不同形態普及於社會各階層，非常令人感佩；慶濟宮七堵媽為七堵地區民眾的信仰中心，平常關懷弱勢近年來推廣宗教文化貼近民眾的努力更是有目共睹。

▲基隆副市長邱佩琳（中）出席指南山英雄會，盼以正念信仰祈福國政清明、民眾安康。

指南宮主任委員高超文指出，孔明祖廟成都武侯祠，諸葛孔明聖尊來台14年，去年首次出巡駐駕七堵慶濟宮，賜福基隆人民安康市政暢順；今日聖尊駐駕第二站-台北木柵指南宮，他特別請示指南宮主祀孚佑帝君，獲得呂仙公賜給一支上上籤，因緣極為殊勝。

本次「指南山英雄會」活動，除指南宮主任委員高超文外，基隆市七堵慶濟宮主任委員柯金標、基隆市議會副議長楊秀玉、台北市政府秘書長李泰興、台北市文山區公所區長鄧淞駿、台灣孔明廟主任委員林耀南、財團法人台灣綜合研究院創辦人劉泰英亦一同出席此次活動。