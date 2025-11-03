台北指南宮赴基隆慶濟宮交流　邱佩琳祈願深化宗教情誼

▲台北指南宮赴基隆慶濟宮交流，副市長邱佩琳祈願深化宗教情誼（前排右2）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台北指南宮主委高超文今（3日）率團前往基隆七堵慶濟宮，展開宗教文化交流活動。基隆市副市長邱佩琳應邀出席，與副議長楊秀玉共同歡迎指南宮一行到訪，並祝福活動圓滿順利，期盼雙方透過交流深化宗教情誼，持續發揮信仰凝聚人心的力量。

邱佩琳致詞時表示，指南宮是北台灣重要的信仰中心，創建至今已有136年歷史，不僅在宗教傳承上成就卓著，更積極推動宗教、教育、藝術、文化、慈善及自然生態等多元志業，讓宗教精神以更貼近生活的方式深入社會各層面，令人敬佩。

她也肯定七堵慶濟宮在在地信仰與社會關懷方面的努力。慶濟宮長年致力推廣媽祖信仰與傳統文化，每年舉辦贊普與歲末濟助活動，關懷弱勢民眾；近年更積極舉辦「媽祖－孔明文化祭」及「魁星文化祭」，推廣宗教教育與在地文化，成為基隆社區信仰與公益結合的重要典範。

本次交流特別恭請孔明聖尊出巡，並將駐駕台北指南宮。七堵慶濟宮主委柯金標、指南宮主委高超文、副議長楊秀玉、孔明廟主委林耀南及道長李游坤等人，皆共同討論相關規劃，期望促成這項宗教盛事，延續信仰連結與文化交流的善緣。

邱佩琳最後強調，宗教交流不僅讓城市之間建立更深的情誼，也讓信仰與文化相互滋養。基隆是一座充滿包容與人情的城市，市府將持續支持各宮廟在信仰傳承、文化推廣與公益服務上的努力，讓善的循環在城市中不斷延展。