金門料羅碼頭火警！疑貨櫃內電動車電池爆炸　恐怖濃煙狂竄

記者鄭逢時／金門報導

金門料羅碼頭今（4）日下午驚傳火警！約下午2點多，一座放置在碼頭場區內的貨櫃突然冒出濃厚黑煙，火勢迅速竄燒，黑煙直竄天際，遠在數百公尺外都能看見。金門縣消防局獲報後立刻出動多台消防車到場，並拉水線全力壓制。現場畫面顯示，火勢猛烈燃燒時，貨櫃內不斷噴出黑煙，情況相當危急。

經初步了解，失火貨櫃內堆放的是多輛電動車。消防人員初步研判，可能與電池爆炸或電池故障引發燃燒有關。不過確切起火原因仍需進一步調查鑑定。

▲電動車疑似電池起火，整個貨櫃全面燃燒，內部的車架被燒得只剩金屬骨架。（圖／金門岸巡提供）

多張現場照片可見，整個貨櫃外觀已被燻黑，內部的車架被燒得只剩金屬骨架，四周還留有大量焦黑痕跡。周邊貨櫃堆置區已拉上警戒線，避免民眾靠近。由於電動車電池燃燒溫度極高、且可能反覆復燃，消防人員在第一時間以水霧與大量灌水持續降溫，避免火勢向其他貨櫃延燒。

料羅碼頭是金門重要的海運物流樞紐，周邊貨物與車輛進出口頻繁。火警發生時，不少工區人員遠處目擊黑煙升起，紛紛停下手邊工作查看，現場一度引起關注。所幸這起事故沒有傳出人員傷亡，火勢也在消防隊迅速搶救下獲得控制。

消防局提醒，電動車電池若長期存放在高溫或密閉環境中，可能增加風險，也呼籲相關單位在堆放電動車或電池時務必加強安全管理。