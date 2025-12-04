左轉進金門大學！大一男「撞飛直行騎士」　同校學長重傷送醫搶救

記者鄭逢時／金門報導

金門縣金寧鄉大學路口深夜驚傳一起嚴重交通事故！昨（3）日晚間，在環島西路與大學路口，一輛由19歲任姓男大生駕駛的自小客車準備左轉進入金門大學校區方向時，與一輛沿環島西路直行、由20歲陳姓同校學長所騎乘的普通重型機車發生猛烈碰撞。

▲金門嚴重車禍，騎士重傷送醫搶救。（圖／記者鄭逢時翻攝，下同）

這起事故造成機車騎士陳男傷勢嚴重，當場倒地不起，救護人員到場後，發現他頭部有撕裂傷、左腿骨折，且全身多處擦挫傷，情況危急，立即由消防隊緊急送往金門醫院進行搶救與治療。

金城分局獲報後迅速派員到場處理，並對自小客車駕駛任男實施酒測，初步排除酒駕可能，酒測值為零，至於詳細的肇事原因與責任歸屬，警方目前仍在調閱相關畫面與筆錄，進一步調查釐清中。

金城分局藉此呼籲廣大駕駛人，依照《道路交通安全規則》規定，行經路口時，「轉彎車應讓直行車先行」，駕駛應確實遵守「慢、看、停」的原則，尤其在夜間或視線不佳的時段，更要提高警覺，全程保持專注，隨時注意車前狀況。

警方強調，行車速度是影響交通事故嚴重度的關鍵因素，提醒所有用路人務必控制好車速、切勿超速行駛，共同維護行車安全，避免類似憾事再度發生。