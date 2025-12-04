10台男柬埔寨當詐團被抓到大陸服刑　突從小三通送回...8人遭通緝

▲10名曾在柬埔寨詐騙的男子遭對岸遣返回台。（示意圖／記者鄭逢時翻攝，非當事航班）

記者鄭逢時／金門報導

廈金小三通昨日悄然出現一批特殊旅客，10名曾在柬埔寨詐騙集團活動、後在大陸落網服刑的台籍男子，刑滿後遭陸方以「遣返出境」方式強制押解返台，由於事前未通知任何金門單位，船班一靠岸，移民署與港警立刻緊急應變，現場全面強化查驗，直到晚間七點半才完成後續處理。

旅客回憶，事件發生在小三通倒數第二、第三班船，當時多名短平頭的男子在公安人員戒護下被要求上船，舉止低調卻明顯與一般旅客不同，直至船舶離岸，公安才離開碼頭，讓同行的旅客一度感到不安。

船務代理指出，這批男子年齡約在22至30歲，都聲稱當年被騙到柬埔寨，被迫從事跨國詐騙，之後在大陸遭判刑，服刑地包含山西太原等地。出境遣返時，全員無證件、身上僅剩零星現金，10人分搭兩班船返台，雖互稱不認識，但外貌及背景相似，研判可能隸屬同一犯罪集團。

據了解，此次入境的10人為2019年陸方自緬甸逮捕、並在逾200名詐欺嫌疑人中屬於台籍的部分人士，因多數無證件且有8人為台灣通緝犯，導致金門港區查驗作業相當複雜；承辦單位亦坦言，跨機關聯繫繁複、文書量龐大，使第一線壓力驟升，經後續檢警複查後，8名通緝犯中有4人遭檢方執行收押，另4人完成程序後予以請回，相關後續仍按規定續行處理。

地方人士表示，小三通近年歷經停航及復航，現又被用作遣返路徑，恐為邊境管理增添變數，有民眾得知自己和通緝犯同船，直呼不安，「至少要提前告知一下，不然真的很害怕。」

金門副縣長則李文良回應，押解人員屬機密業務，縣府並未被告知，相關處置尊重業管單位。