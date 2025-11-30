　
社會焦點

金沙鎮文化園區婦人失蹤！空拍機驚見她「掉大排水溝」緊急救援

▲▼金門縣金沙鎮文化園區75歲女子走失。（圖／記者鄭逢時翻攝）

▲員警下泥灘救援75歲老婦。（圖／記者鄭逢時翻攝，下同）

記者鄭逢時、郭玗潔／金門報導

金門縣金沙鎮文化園區昨(29日)上午發生一起長者走失意外。一名75歲、具失智症狀的許姓婦人在參訪行程中脫隊失聯，因未攜帶手機等通訊器材聯繫不上，情況一度相當危急，帶隊人員於11時30分清點人數時發現異常，立即通報相關單位協助搜尋，發現許婦受困大排水溝內，癱坐在泥灘之中，險遭漲潮海水吞沒，幸好警員立即將許婦救起，送醫治療。

金湖分局金沙分駐所在當日13時獲報，立即調閱園區與周邊監視器影像，確認許婦於10時13分誤入洋山土方場，由於該區範圍廣大，且鄰近出海口，增加尋人難度；現場指揮官、金沙分駐所所長辛西漢憂心入夜後低溫及19時滿潮恐造成生命危險，隨即通報金沙鎮公所協調軍方與義消投入支援，並由園區出動空拍機擴大空中搜索，以提高定位效率。

▲▼金門縣金沙鎮文化園區75歲女子走失。（圖／記者鄭逢時翻攝）

終於在下午16時08分，空拍機於出海口大排水溝發現受困泥灘、全身發抖的許婦，辛西漢所長與金湖所警員陳宗宏抵達後，見情況危急，立即跳入約3公尺深的泥地合力救援，成功將許婦脫困並送醫觀察，該區屬潮水影響範圍，若再延誤，恐因漲潮遭海水淹沒，後果不堪設想。

金湖分局長王貞惠呼籲，陪同失智長者外出時，務必加強照護與留意動向，並可使用識別配件或定位裝置，降低意外風險，讓長者能在安全的環境中活動。

▼員警奮勇救了婦人一命，褲子滿是泥土。（圖／記者鄭逢時翻攝）

▲▼金門縣金沙鎮文化園區75歲女子走失。（圖／記者鄭逢時翻攝）

11/28 全台詐欺最新數據

朱學恒明出獄！強吻鍾沛君判11月　表現良好獲縮刑

海基會秘書長羅文嘉27日至29日赴金門實地視察海基會駐金門行政協調中心運作情形，並就近與福建地區多位台商會長意見交流，瞭解台商在當地經營現況與實際需求，強化政府對台商與民眾的服務能量。

