山海美景令人屏息！族人親手修復步道　小百岳立霧山重新開放

▲立霧山稜線上可遠眺山腳下的太平洋、立霧溪及散居部落的絕美景致。（圖／太管處提供）

記者王兆麟／花蓮報導

0403花蓮大地震重創太魯閣峽谷以來，位於偏遠山區的太魯閣族大禮、大同傳統部落及其對外聯繫交通遭受了嚴重打擊。在太管處與在地部落族人超過一年的努力下，克服餘震、風災、豪雨的考驗，主要的聯外道路，得卡倫步道與大禮大同林道的災修工程終於完成災修復建，部落也在今年暑假重新對外開放。

隨著大禮大同部落通路修復完成，地處立霧溪與砂卡礑溪分水嶺上的立霧山登山步道，也得以克服相關困難，重新整理開放。立霧山標高1,274公尺，是台灣小百岳之一。山體幾乎全由堅硬的大理岩構成，山勢峻峭，立霧山因其非凡的景觀，極受山友關注，其稜線上的展望極佳，可遠眺山腳下的太平洋、立霧溪、依山臨溪的散居部落以及河口台地的都市群居等絕美景致。

立霧山步道修復位於機具無法到達的區域，主要由最熟悉環境的在地部落族人親手完成修復，展現「自己部落道路自己修」的精神。因0403地震仍在山林大地留下變動的痕跡，太管處也特別提醒山友，步道部分路段，需行經塊石區，或高差較大，請山友注意依指示布條引導行進，勿進入圍設之危險區域。

太管處歡迎山友在開放後，重新走訪太魯閣的山林，一同感受部落重生的力量，並親身體驗立霧山令人屏息的山海景觀。