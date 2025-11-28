　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自己膝蓋自己救！細胞再生治療救退化性關節炎　軟骨修復免開刀

▲▼疼痛科主任王柏凱醫師希望以幹細胞治療，幫助病人喚醒身體內的修復工程，延長膝蓋使用年限。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼疼痛科主任王柏凱醫師希望以幹細胞治療，幫助病人喚醒身體內的修復工程，延長膝蓋使用年限。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

依據衛生福利部統計，台灣約有350萬人飽受膝蓋問題困擾，常因傳統治療的反覆循環而疲憊。花蓮慈濟醫學中心細胞治療臨床及研究團隊合作，退化性關節的問題以細胞再生療法的方式，喚醒病患身體內的修復工程隊，達成「自己的膝蓋自己救」！目前採用的治療方案，不僅幫助病友獲得具提改善，成效已獲國際多中心隨機對照臨床試驗(RCT)驗證，並發表於權威期刊《轉譯醫學雜誌》。

▲▼疼痛科主任王柏凱醫師希望以幹細胞治療，幫助病人喚醒身體內的修復工程，延長膝蓋使用年限。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

70歲的陳女士因為膝蓋疼痛而到花蓮慈濟醫院治療，經疼痛科王柏凱醫師檢查後，陳女士的關節退化為二到三期，雖不至到需開刀的程度，但已讓陳女士疼痛且影響日常行動。陳女士試過止痛藥以及膝關節玻尿酸和PRP血小板注射療法，但仍是無法獲得改善，她後來決定嘗試間質幹細胞療法，經過自體幹細胞培養再生後注射至軟骨。

追蹤三個月後，陳女士主觀感受到疼痛減少許多，而且日常生活也獲得改善，醫師客觀記錄陳女士爬樓梯的速度，從上爬六個階梯需要八秒進步為只要四秒，步態相當輕盈，且能雙腳交替正常上樓。原本無法蹲下，治療後蹲下動作也變得穩健。

▲▼疼痛科主任王柏凱醫師希望以幹細胞治療，幫助病人喚醒身體內的修復工程，延長膝蓋使用年限。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

王柏凱醫師在門診經常遇到許多為疼痛所苦的民眾，其中以膝蓋退化佔大宗。

疼痛科主任王柏凱醫師說，他在診間遇過許多為膝蓋退化所苦的民眾，更因傳統治療的反覆循環而疲憊。接受人工膝關節置換手術可以使病苦獲得明顯的改善，但研究顯示大約有20%的病人，術後依然有慢性疼痛、僵硬或是不自然的感覺；這些並非手術有問題，而是退化性膝關節炎對神經、軟骨、滑膜與周邊組織造成了不可逆的變化。如果可以更早阻止發炎與退化，很多人不需要走到開刀這一步，因此現行再生醫學的幹細胞治療，主要就是希望幫助病人損傷的軟骨可以自行修復、緩解疼痛、改善功能，延長膝蓋的使用時限。

▲▼疼痛科主任王柏凱醫師希望以幹細胞治療，幫助病人喚醒身體內的修復工程，延長膝蓋使用年限。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

將病人自體骨髓幹細胞培養出高品質且數量充足的細胞製劑後，由醫師精準注射回病人膝關節腔內，即可啟動修復。

王柏凱主任表示，目前這項療法必須由醫師親自為病人採集少量骨髓，過程僅需局部麻醉，約五分鐘即可完成，骨髓具有天生的再生能力，所以採取少量骨髓不會損害健康。採集後馬上送往細胞研製中心培養間質幹細胞，中心會進行嚴格的細胞活性、純度、數量及安全性檢測，最後再由醫師將高品質的細胞製劑精準注射回病人膝關節腔內，啟動修復。

在人體，「間質幹細胞」就像是一支技術精良的修復工程隊，是身體組織修復的源頭，具有「組織修復與再生」、「抗發炎與免疫調節」的特色。「細胞再生治療」即是讓退化性關節炎不再是消極的止痛，而是將工程隊精準的派遣到最需要的地方修復。花蓮慈濟醫學中心採用的治療方案，成效已獲國際多中心隨機對照臨床試驗(RCT)驗證，並發表於權威期刊《轉譯醫學雜誌》。

花蓮慈濟醫院不僅是可執行這項治療的合格醫院，且在慈濟基金會的支持以及林欣榮院長的推動下設有「基因暨幹細胞研製中心」，是全台極少數擁有自製細胞能力的醫學中心，也是東部第一座世界級的細胞製備場所。價值高達三千萬的「手套箱」，更是全台灣第一個通過衛福部查核使用的細胞研製設備，保障製程的最高安全標準，已獲核准可使用於「退化性膝關節炎」以及「脊髓損傷」。

▲▼疼痛科主任王柏凱醫師希望以幹細胞治療，幫助病人喚醒身體內的修復工程，延長膝蓋使用年限。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈院基因暨幹細胞研製中心是東部第一座世界級的細胞製備場所，常吸引國際醫療相關機構前來參訪。圖為中心主任孫立易博士為外賓講解幹細胞製程。

中心主任孫立易表示，花蓮慈濟醫學中心最自豪的即是高劑量高產能以及快速製程，細胞培養製程僅需兩到三週，一次產出可達近四千五百萬顆幹細胞，而從培養到儲存均在院內完成，提供更高的穩定性與信賴度。

▲▼疼痛科主任王柏凱醫師希望以幹細胞治療，幫助病人喚醒身體內的修復工程，延長膝蓋使用年限。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

目前已有多人於花蓮慈濟醫學中心接受幹細胞療法，另一個例子是66歲的慈濟志工牛先生，治療前疼痛指數達6分、膝功能指數達15分(分數越高功能越差)，經注射自體間質幹細胞治療六個月後，疼痛指數和膝功能指數都降至零分，生活品質綜合評分從治療前的73分提升為95分。牛先生說，現在已經可以每天到田徑場慢跑5圈再走3圈。

▲▼疼痛科主任王柏凱醫師希望以幹細胞治療，幫助病人喚醒身體內的修復工程，延長膝蓋使用年限。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

值高達三千萬的「手套箱」，是全台灣第一個通過衛福部查核使用的細胞研製設備，一次產出可達四千五百萬顆幹細胞，具有快速且穩定的產能。

有鑑於病人高度滿意的回饋，團隊也籌備結合細胞凍存技術的「2.0方案」，未來病患僅需抽取一次骨髓，即可將細胞冷凍儲存供未來治療使用。

花蓮慈濟醫學中心團隊將積極推動這項細胞再生療法，疼痛科王柏凱主任將以「膝關節再生革命：幹細胞治療的機制、證據與臨床挑戰」為題，於12月7日下午2點，於南港展覽館台灣醫療科技展慈濟醫療展位，分享這項已具有臨床與研究證據的治療方式，民眾也可藉此了解這項創新療法的各個面向。
 

自己膝蓋自己救！細胞再生治療救退化性關節炎　軟骨修復免開刀

