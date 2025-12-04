對岸遣送詐騙犯通知太慢　陸委會籲互相尊重：雖不滿意讓人先回國

▲ 陸委會發言人梁文傑 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

大陸公安部門於3日晚間，透過小三通管道將10名在柬埔寨犯下詐欺案、且已服刑期滿的台籍人士送返金門，第一時間傳出事前並未通知我方。對此，陸委會發言人梁文傑今（4日）回應，陸方這次事先通報時間相對比較慢，待我方確認身份後才同意上船。梁文傑也坦言，這次遣返程序跟過去不一樣，「我們雖然不滿意，最終還是務實處理問題，先把人帶回來再說。」

梁文傑首先證實，昨天3日確實有10位涉及詐騙罪的國人在中國大陸服刑期滿，我方司法機關案件方進行後續的處置。「對方有事先通知我方，我方有關單位清查人員身份無誤，並做好安全防範和聯繫工作，才同意讓10個人登船，返回金門。」

梁文傑也表示，針對留置在大陸我方人員或是通緝犯的遣返，雙方有關部門多年來都有比較務實的處理。他也坦言，「這次確實對方通知我方是比較慢，但在我方相關機關確認清查身份無誤後，我方還是同意讓他們登船。」

梁文傑也證實，「還有三名在陸服刑期滿的通緝犯要回國，我們現在也在做查證的工作。」

我方是否擔心變成新常態遣返模式，不遵循過去「兩岸共打機制」？梁文傑表示，過去沒有固定時間，雙方有默契協商一個時間，可能通緝犯用飛機返回，偷渡犯用金門協議搭船返回，這次模式和過去不一樣。「但我方司法單位這次有務實處理事件，雖然我們不滿意，但是先把人帶回來再說！」

梁文傑強調，「不管怎麼樣，他們是國人，有回來台灣的權利，並且也是通緝犯，如果陸方要送回來，在我方確認人別身份沒有錯誤的狀況之下，我們還是讓他回去。」

至於這次事發原因，梁文傑也說，幾年因為兩岸政治障礙，影響許多兩岸協議執行遇到運作困難，這次採取比較特殊方式，「我方也希望可以依照過去運作方式，能夠互相尊重當然是最好的。」

據了解，我方近年也多次表態要遣送在台陸方人員返回，但對岸屢遭拒絕，原因不明。至於目前滯留在大陸台籍服刑人數，截至今年9月18日，有873個詐欺犯還在大陸滯留服刑。