新北3毒蟲違停露餡　1人狂逃遭壓制…警搜出海洛因+喪屍煙彈

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區昨（3日）晚間，三重分局員警在執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車違規停車，上前盤查時，車內乘客竟因害怕通緝身分曝光而拔腿逃逸。警方追捕後將其壓制，並在他身上及車內其他2人身上查獲海洛因及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈等毒品，3名都年過半百的老毒蟲，其中1人還是名通緝犯，因為違規停車而全遭查獲逮捕，訊後依法送辦。

▼警方在駕駛林男身上查獲毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨晚6時許，三重分局員警執行巡邏勤務時，在三重區民生街發現一輛小客車違規停在路旁，立即上前盤查。不料，車內58歲的林姓男子見到警方，神情慌張，擔心自己毒品通緝身分曝光，竟不顧一切衝下車逃跑。員警隨即展開追捕，最後在民生街巷內將他壓制逮捕，當場查扣2顆毒品依托咪酯煙彈。

員警隨後返回違停車旁，對車內另2名男子進行盤查，在駕駛72歲林男身上查扣到2包毒品海洛因，總重0.6公克，以及依托咪酯煙油、煙彈。而在副駕駛62歲陳男身上查扣2顆依托咪酯煙彈。

58歲逃逸的林男因通緝在案，將解送宜蘭地檢署歸案，並因逃逸行為加送妨害公務及毒品危害防制條例。駕駛林男因涉及毒駕依公共危險罪及毒品危害防制條例移送新北地檢署。副駕駛陳男則依毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

▼警方訊後3人依法移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方查獲的毒品海洛因及依托咪酯煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）