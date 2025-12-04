大陸突從小三通「遣返10詐欺犯」！金門地檢署說明：收押4通緝犯

▲金門地檢署說明小三通遣返詐欺犯事件。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

大陸公安部門於3日晚間，透過小三通管道將10名在柬埔寨犯下詐欺案、且已服刑期滿的台籍人士送返金門，由於事前並未通知我方，不僅引發金門國境作業一陣混亂，更造成國境安全與押解程序上的重大疑慮。金門地檢署今（4）日正式對外說明，證實當晚已依法接押其中4名通緝犯，並強調其餘人員並未移交地檢署。

金門地檢署表示，3日晚間接獲金門縣警察局通知，移民署國境事務大隊在水頭碼頭查獲4名涉及詐欺、違反洗錢防制法等案件，遭法院判刑確定發布通緝的要犯，4人分別為林男（37歲）、褚男（22歲）、楊男（33歲）及林男（35歲），他們是搭乘金廈航線於傍晚5至6時許抵達金門，隨即被港警逮捕並移送金城分局。

檢方指出，4名通緝犯於當天晚間7至8時送抵地檢署，經訊問後，已於晚間10時許全數發監，送往金門監獄執行刑期。

外界高度關注此次遭遣返的台籍人士高達10人，憂心其餘6名涉詐欺嫌疑人是否已悄然返台，對此，金門地檢署回應，除上述4名通緝犯外，該署並未接獲其他人犯及相關卷證，檢方已要求警方與金門國境事務大隊依法持續調查，清查這批返台人士是否涉及其他犯罪行為。

針對大陸單方面未預告、且讓 10 名涉案者在無押解人員陪同下與一般乘客同船返台一事，可能危及旅客安全，金門地檢署雖未正面評論押解流程，但強調人犯押解是主管機關專業權責，檢方收押後依法處理，相關程序和安全問題將由警方與國境事務大隊負責釐清，以杜絕未來類似爭議再發生。