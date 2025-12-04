台灣幫美訓練勞工？　行政院：企業赴美營運訓練當地勞工很自然

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台美關稅協議談判來到最後階段。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今（4日）表示，談判仍在進行中，但透露台灣會協助訓練美國勞工，與過去經貿總談判代表楊珍妮態度不同。對此，行政院發言人李慧芝說，企業到美國生產營運，若在當地訓練勞工是很自然的事。她強調，經貿工作小組會秉持總統跟院長的指示，全力推進跟美國的談判磋商，爭取對我國合理、有利的對等關稅稅率。

李慧芝說，行政院台美經貿工作小組秉持總統跟院長的指示，全力推進跟美國的談判磋商，爭取對我國合理、有利的對等關稅稅率及232條款的關稅優惠待遇，若有進展，會適時跟國人說明。

經貿總談判代表楊珍妮日前表示，沒有談到訓練美國技術勞工換取關稅減讓一事，但這與美國商務部長盧特尼克說法不同，是新的談判條件？李慧芝表示， 楊珍妮代表日前說過，目前台美磋商中雙方沒有對此交換意見，不過企業到美國生產營運，若在當地訓練勞工，也是很自然的事。

另外，盧特尼克透露，台灣目前在美國的投資總額達到3000億美元左右，達成協議後還會更高，是否代表談判有進展？李慧芝說，針對美方提到的3000億美元半導體投資，並不是專指台灣，而是加總包括台積電、美光、德州儀器等先前已經宣布投資美國的半導體公司。