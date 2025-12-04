　
政治

美商長指「台灣會幫忙訓練美國勞工」　綠黨團：技術被肯定絕不吝惜

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

台美關稅協議進入尾聲，美國商務部長盧特尼克指出，若台美達成協議，預期台灣會幫忙訓練美國勞工。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（4日）表示，美方肯定台灣技術人員素質，「我們非常願意在這樣的一個架構之下，共同促成台美未來在半導體人力上素質的提高，能夠達到現在台灣技術人員的標準」，當別人肯定我方技術能力強時，「我們絕對不會吝惜」。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）3日接受美國財經媒體CNBC專訪時指出，若台美達成協議，預期台灣會投資美國更多資金，也會幫忙訓練美國勞工。不過，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮1日在立法院表示，沒有答應美國要幫他們訓練技術人員，這不在談判條件中。雙方說法有些出入，引發外界熱議。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（4日）表示，勞工的素質，尤其在半導體產業，台灣技術人力的優質舉世所公認，就像半導體和健保是台灣世所公認的成就一樣。因此，對於美方肯定台灣技術人員素質，當然予以回應，「我們非常願意在這樣的一個架構之下，共同促成台美未來在半導體人力上素質的提高，能夠達到現在台灣技術人員的標準」。至於具體方法為何，未來台美雙方可以就進一步的磋商去達成。

鍾佳濱認為，「當別人肯定我們技術能力強的時候，我們絕對不會吝惜」，希望能幫助整個世界的產業分工，「高技術的優質勞動力，不只台灣有，美國也有」，美國能向台灣技術、勞動力看齊，「我們也覺得很欣慰」。

至於如何共同達成，鍾佳濱說，有賴雙方共同以各自的資源、能力、配置來促成。畢竟目前整個世界的半導體產業，美國、台灣、日本和其他國家都需要發展更緊密的產業鏈，不只技術共享，技術的勞動力也可以共同提升。

談及賴清德受邀參與《紐約時報》年度盛事「DealBook Summit」，官網以「台灣總統」（President of Taiwan）的頭銜稱呼，鍾佳濱說，很樂見國際終於清楚認知到台灣是個國家，台灣有自己的主權地位。

鍾佳濱指出，台灣有自己的主權地位，台灣有2300萬享受民主自由法治的人民，且定期選選選出自己的總統。當外媒稱呼賴清德為台灣總統時，就像之前蕭美琴在國際上被稱為台灣副總統一樣，這也是回到國際社會認清、肯定台灣國家地位的事實。因此，我方樂見這樣的稱呼、認知，國際社會尤其是民主自由同盟，給予我們這樣的肯定與支持。

12/02 全台詐欺最新數據

