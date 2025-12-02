藍白要賴清德赴立院即問即答「已違憲」　行政院籲拋棄政黨成見

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院程序委員會今（2日）在藍白主導下將「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案暫緩列案，國民黨團強調，解除條件是賴清德同意赴立院國情報告。對此，行政院發言人李慧芝表示，立院要求總統「即問及即答」，已違反憲法權力分立原則。行政院呼籲朝野各政黨懸崖勒馬，以國家、國人為念，拋棄政黨成見，守護國家防衛韌性，將本特別條例排進立法院審查程序，行政院也會在國會監督下，依據特別條例編列與執行特別預算。

國防部擬具的1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案已送至立法院審議，朝野對總統賴清德是否到立法院進行國情報告、採取何種形式仍未有共識。立法院今程序委員會處理國民黨團提的第12次會議日程草案時，藍白、綠各以9：9平手，會議主席翁曉玲投下贊成的關鍵一票，讓1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案、行政院版的《財劃法》修正案暫緩列案。

行政院發言人李慧芝表示，立院要求總統「即問及即答」，已違反憲法權力分立原則。去年憲法法庭所做的113年憲判字第9號也判決相關修法違憲，對於立院又提出違憲要求並阻擋特別條例排案一事，政院感到高度不解與強烈遺憾。

李慧芝說，中國對台灣及印太地區的侵擾與威脅，不論是頻率或規模都日益加劇，區域各國也都因此採取積極行動，全面加速對國防的強化。台灣作為國際社會負責任的成員，除了持續與理念相同的國家合作，共同確保區域安全穩定的現狀，更需要提升自主防衛的能力，並全方位打造國防關聯產業。

李慧芝表示，賴總統已表示願在合法合憲程序下，前往立院向國人報告特別預算，行政院卓榮泰院長日前也強調，「沒有國哪有家」、「沒有國哪有黨」，行政院呼籲朝野各政黨懸崖勒馬，以國家、國人為念，拋棄政黨成見，守護國家防衛韌性，將本特別條例排進立法院審查程序，行政院也會在國會監督下，依據特別條例編列與執行特別預算。