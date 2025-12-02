　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白要賴清德赴立院即問即答「已違憲」　行政院籲拋棄政黨成見

▲行政院發言人李慧芝主持院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院程序委員會今（2日）在藍白主導下將「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案暫緩列案，國民黨團強調，解除條件是賴清德同意赴立院國情報告。對此，行政院發言人李慧芝表示，立院要求總統「即問及即答」，已違反憲法權力分立原則。行政院呼籲朝野各政黨懸崖勒馬，以國家、國人為念，拋棄政黨成見，守護國家防衛韌性，將本特別條例排進立法院審查程序，行政院也會在國會監督下，依據特別條例編列與執行特別預算。

國防部擬具的1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案已送至立法院審議，朝野對總統賴清德是否到立法院進行國情報告、採取何種形式仍未有共識。立法院今程序委員會處理國民黨團提的第12次會議日程草案時，藍白、綠各以9：9平手，會議主席翁曉玲投下贊成的關鍵一票，讓1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案、行政院版的《財劃法》修正案暫緩列案。

行政院發言人李慧芝表示，立院要求總統「即問及即答」，已違反憲法權力分立原則。去年憲法法庭所做的113年憲判字第9號也判決相關修法違憲，對於立院又提出違憲要求並阻擋特別條例排案一事，政院感到高度不解與強烈遺憾。

李慧芝說，中國對台灣及印太地區的侵擾與威脅，不論是頻率或規模都日益加劇，區域各國也都因此採取積極行動，全面加速對國防的強化。台灣作為國際社會負責任的成員，除了持續與理念相同的國家合作，共同確保區域安全穩定的現狀，更需要提升自主防衛的能力，並全方位打造國防關聯產業。

李慧芝表示，賴總統已表示願在合法合憲程序下，前往立院向國人報告特別預算，行政院卓榮泰院長日前也強調，「沒有國哪有家」、「沒有國哪有黨」，行政院呼籲朝野各政黨懸崖勒馬，以國家、國人為念，拋棄政黨成見，守護國家防衛韌性，將本特別條例排進立法院審查程序，行政院也會在國會監督下，依據特別條例編列與執行特別預算。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高國豪妻子發文　還原兄弟互毆始末
獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資
快訊／高志綱妻子委請律師發聲明
快訊／首例！台積電驚爆「3內鬼工程師」　東京威力涉違國安法遭
高國豪兄弟互毆「斷腳讓你不能打球」大哥還挨告恐嚇　12／10
獨／信義區盛大開幕！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕
快訊／北檢11路搜索中油、世曦公司！
北海道函館市中心嚴重火災！　大型百貨緊急閉館

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長　待藍決定民調方式推最強人選

離譜！太子詐騙集團竟申請失業給付　北市勞動局：有23人登記

立院三讀制定「健保資料管理條例」　特定目的外擅自利用可罰1千萬

幕後／不想作球給賴清德！　國情報告藍設高門檻「看總統誠意多大」

北市警爆用陸製酒測器「產地竟寫台灣」　蔣萬安：警政署採購

贈殘值32元舊電鍋遭訴貪汙　王鴻薇點2綠高層：司法一視同仁嗎？

麥玉珍表態選台中市長　江和樹「全力反對」：這不是菜市場的市長

藍白要賴清德赴立院即問即答「已違憲」　行政院籲拋棄政黨成見

藍白剛擋下1.25兆國防特別預算　中共下午2時起實施「實彈射擊」

清潔隊員送電鍋判褫奪公權1年　環保局：「類公務員」不影響工作

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長　待藍決定民調方式推最強人選

離譜！太子詐騙集團竟申請失業給付　北市勞動局：有23人登記

立院三讀制定「健保資料管理條例」　特定目的外擅自利用可罰1千萬

幕後／不想作球給賴清德！　國情報告藍設高門檻「看總統誠意多大」

北市警爆用陸製酒測器「產地竟寫台灣」　蔣萬安：警政署採購

贈殘值32元舊電鍋遭訴貪汙　王鴻薇點2綠高層：司法一視同仁嗎？

麥玉珍表態選台中市長　江和樹「全力反對」：這不是菜市場的市長

藍白要賴清德赴立院即問即答「已違憲」　行政院籲拋棄政黨成見

藍白剛擋下1.25兆國防特別預算　中共下午2時起實施「實彈射擊」

清潔隊員送電鍋判褫奪公權1年　環保局：「類公務員」不影響工作

民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長　待藍決定民調方式推最強人選

陪伴半世紀！美麗海水族館海豚明星「Oki醬」病逝　沖繩縣民哀慟

2026台南好young卡司揭曉　告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

林佳龍稱中日爭端恐拖1年　陸外交部嗆：台灣沒有外交部長

香港大火釀151死　鄭秀文「拍戲空檔衝教堂祈禱」：心情很沉重

高中鋁聯方鉦緯滿貫砲領軍　大理逆轉秀峰奪分組第一晉32強

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

貿協「穩定幣與國際貿易未來論壇」　助企業掌握跨境結算新趨勢

萬豪全台18間飯店推「萬味奇遇」美食嘉年華　板橋艾美明年開幕

金世正、Irene拎Longchamp竹節扣包超萌自拍！冬日手套包與節慶新款一次看

【這算車禍嗎】機車婦逆向竄出下秒遭撞「緩慢倒地」

政治熱門新聞

陳水扁預言「2026藍綠翻轉」　蔡正元也認同

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

翁曉玲關鍵一票　1.25兆國防預算、政院財劃法草案「暫緩列案」

蘇貞昌助攻邱議瑩！1句話引爆戰火

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的政黨　我要選台中市長為何不可

清潔隊員送電鍋判褫奪公權　北市環保局說話了

朱蕙蓉退黨開轟黃國昌：渣男心態發揮到巔峰

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

川普、拜登時代國防高層共筆：增預算正確　華府別讓台灣獨自應付

世運演唱會免場租　白喬茵：應有落日條款

中配錢麗喊「給共產黨在台執政機會」　民進黨團驚：真是史無前例

更多熱門

相關新聞

第13波安居緝毒成果　防堵網購平台漏洞

第13波安居緝毒成果　防堵網購平台漏洞

台灣高等檢察署2日發布今年度第十三波「安居緝毒專案」暨查緝重大毒品成果，在檢、警、調、憲、海巡、關務六大體系的努力下，這波專案共查獲近2千名嫌疑人，查扣各級毒品達407.4公斤，成果豐碩。行政院長卓榮泰在視察成果後，特別點出「淘寶」這類的網購平台，需加強管理，以免成為運毒漏洞。

馬太鞍溪災民北上陳情　卓榮泰不捨：災民心聲我們都聽得到

馬太鞍溪災民北上陳情　卓榮泰不捨：災民心聲我們都聽得到

國家財政毀於一旦！　國民黨版《財劃法》出了什麼問題？

國家財政毀於一旦！　國民黨版《財劃法》出了什麼問題？

美麗島民調／賴清德不滿意度53.3%　連續5個月超過半數

美麗島民調／賴清德不滿意度53.3%　連續5個月超過半數

藍委關心卓揆有無檢查攝護腺「對男性較尷尬」　卓榮泰妙答

藍委關心卓揆有無檢查攝護腺「對男性較尷尬」　卓榮泰妙答

關鍵字：

行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面