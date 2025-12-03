　
YouTube廣告變長？「要看20秒↑」一票有感怨：觀看體驗爛透

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人每天都會開YouTube看影片，但有用戶抱怨，自己原本一向願意看YouTube廣告，但最近點開影片，發現開頭廣告竟默默播到20多秒仍無法略過，才驚覺廣告長達45秒，讓他瞬間理智線斷掉，感嘆官方瘋狂測試用戶耐心，最後乾脆默默裝起外掛，直呼「用戶的好意真的被軟土深掘了」，貼文引發討論。

原PO在Dcard發文「太屌了，YT又進化了」，說他一直以來都是願意看廣告的，畢竟有盈利才能幫助YouTuber維持影片品質。可最近他用電腦網頁版YouTube看影片時，卻遇到超長廣告，「低頭滑手機等廣告跳過，等了一段時間，咦…怎麼還不能跳過？」

他這才看了一下進度條，不看還好，一看瞬間傻眼，「X！21秒了欸，略過的按鍵還沒出現，再定睛一看，X！這個廣告足足45秒欸！」原PO不禁吐槽，「測試用戶的極限是嗎？用戶的好意被官方軟土深掘，於是默默開啟外掛插件，廣告掰掰。」

貼文引發不少苦主共鳴，「開頭播也就算了，隔個5分鐘左右也要插播廣告，觀看體驗真的爛透了」、「個人遇過27分鐘的廣告，那應該不能算廣告，已經到了短劇等級了！」「每一首歌間隔兩個廣告」、「現在YT都這樣，你沒給它按跳過，它就會覺得你肯定是手在忙沒法跳過，直接給你播一個長的。」

還有人分享逃難方式，「手機滑掉重開」、「按進Shorts可以跳過」、「用Safari」、「跳去bilibili」、「用Revanced 之類的替代 App。」也有網友直嘆，「只要你願意看廣告，它就會給你更多看不完的廣告」、「廣告用戶現在是新的免費仔稱呼嗎？」「最討厭的是詐騙廣告，一直出現。」

