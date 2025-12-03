　
生活

走路運動方式不同「效益差5倍」！醫師揭黃金時長：關鍵在連續性

▲▼ 走路,地板,街道。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲基因醫師張家銘分享最新研究，雖然走路是最普及的運動，但走路方式不同，健康效益最終會相差5倍。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

基因醫師張家銘分享最新刊登於《內科年鑑》的大型研究指出，走路雖是最普及的日常運動，但真正決定健康效果的不是步數，而是「走法」。研究追蹤3萬多人近8年，發現步數相近者若走路方式不同，死亡率與心血管疾病風險竟可能相差5倍。張家銘提醒，許多人雖每天累積6、7000步，看似達標，實際卻多為零碎步行，無法帶來真正的身體刺激。

張家銘在貼文中指出，他在診間常聽到民眾自認「每天都有走路」，從買早餐、通勤到晚間散步，累積起來步數不少。然而最新證據顯示，走路對身體固然有益，但有效的關鍵在於連續性，而不是把步數湊滿。他強調，身體需要「聽得懂的訊號」，也就是一段足夠時間的連續步行，才能真正啟動保護機制。

研究將受試者依主要步行模式分成四類，包括每次少於5分鐘、5到10分鐘、10到15分鐘及15分鐘以上。分析顯示，連續步行時間越長，健康效益越顯著，死亡率從最短步行組的4.36％大幅下降至連續步行15分鐘以上的0.80％。心血管疾病發生率也從13.03％降至4.39％，呈現清楚的遞減趨勢。

研究團隊解釋，零碎步行容易被身體視為休息狀態，難以提升心跳或改善血流；反之若持續步行10分鐘以上，血流速度提高，血管內皮細胞會釋放一氧化氮，啟動代謝及保護反應。張家銘表示，身體並非計步器，而是感應器，只對有節奏的連續步行作出反應，因此想提升心血管與免疫功能，走法比走多少更重要。

張家銘建議，民眾可從日常做起，例如將買早餐的3分鐘步行延長成10分鐘，或把飯後短暫散步拉到15分鐘。此外，一天安排一次「15分鐘專心走」的效果，往往勝過整天20次的零碎活動。依現有研究顯示，每日累積約7000步並加入至少15分鐘的連續步行，是最接近黃金組合的健康方式，能更有效改善代謝並降低發炎。

12/01 全台詐欺最新數據

519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

多名台大生收到「肺結核」接觸通知！衛生局證實
男子阿布達比遭拘捕「還沒回台」！　外交部說明
快訊／全日空1航班「發動機故障」　緊急折返

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

走路健康心血管連續步行死亡率

