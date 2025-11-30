白河榮家榮民健檢　嘉義榮院醫養合一模式

▲嘉義榮院團隊前進白河榮家為榮民(眷)長輩整合式健檢 。（圖／嘉義榮院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺中榮總嘉義分院持續推動住民「醫養合一」服務目標，今年再度啟動「高齡心臟血管泌尿評估健康長青促進計畫」。健檢團隊日前前往白河榮家，為 50 多位榮民長者進行全天性健康檢查，整合心臟血管內外科、家庭醫學科與泌尿科專業量能，協助長輩更完整掌握自身健康狀況，落實預防醫學並強化榮民(眷)長輩日常保健觀念。

家醫部主任陳怡成表示，嘉義榮院自 108 年起已連續 7 年至白河榮家提供健檢服務，透過社區化健康促進模式協助長者早期偵測心臟血管疾病與泌尿問題，包括冠心症、心律不整、攝護腺肥大與攝護腺癌等。今年的檢查結果亦由心臟內科、家醫科及泌尿外科醫師共同整合判讀，依住民的健康風險狀況，提出後續回診、追蹤與治療建議，使評估更加精準完善。多年來的持續追蹤已成功降低急性心肌梗塞等重大疾病風險，也提升長輩對預防醫學的認知與信任，大幅增強醫療照護的連續性。

嘉榮陳正榮院長提醒，定期健康檢查對高齡族群非常重要，能在疾病尚未惡化前即早發現、即早介入，避免延誤治療。若檢查結果異常或身體出現不適，呼籲長輩主動回到嘉義榮院，由專科醫師進一步診斷評估。嘉榮設置的「綠色通道」，包含志工引導、高齡優先看診、住院優先簽床等服務措施，讓長輩們在回診檢查與治療過程中，能獲得更快速、舒適且高品質的醫療體驗。

適逢歲末季節交替，氣溫變化大易造成心血管負擔及血壓波動，也可能加重泌尿系統不適。嘉榮團隊在此次健檢活動中，也貼心向住民宣導保暖、適度運動、按時服藥、避免夜間跌倒等健康守則，期望長輩安心、健康度過冬季。

臺中榮總嘉義分院院長陳正榮表示，嘉榮與白河榮家長期合作，希望以跨科整合、綠色通道與長期追蹤的方式，讓每位榮民長輩都能獲得即時、安全、不中斷的照護。陳院長強調，未來嘉義榮院將持續深化專業能量，與白河榮家攜手打造全國典範的醫養整合模式，持續守護每一位榮民(眷)長輩的健康與生活品質。