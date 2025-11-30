　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

白河榮家榮民健檢　嘉義榮院醫養合一模式

▲▼ 嘉義榮院團隊前進白河榮家為榮民(眷)長輩整合式健檢 。（圖／嘉義榮院提供）

▲嘉義榮院團隊前進白河榮家為榮民(眷)長輩整合式健檢 。（圖／嘉義榮院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺中榮總嘉義分院持續推動住民「醫養合一」服務目標，今年再度啟動「高齡心臟血管泌尿評估健康長青促進計畫」。健檢團隊日前前往白河榮家，為 50 多位榮民長者進行全天性健康檢查，整合心臟血管內外科、家庭醫學科與泌尿科專業量能，協助長輩更完整掌握自身健康狀況，落實預防醫學並強化榮民(眷)長輩日常保健觀念。

家醫部主任陳怡成表示，嘉義榮院自 108 年起已連續 7 年至白河榮家提供健檢服務，透過社區化健康促進模式協助長者早期偵測心臟血管疾病與泌尿問題，包括冠心症、心律不整、攝護腺肥大與攝護腺癌等。今年的檢查結果亦由心臟內科、家醫科及泌尿外科醫師共同整合判讀，依住民的健康風險狀況，提出後續回診、追蹤與治療建議，使評估更加精準完善。多年來的持續追蹤已成功降低急性心肌梗塞等重大疾病風險，也提升長輩對預防醫學的認知與信任，大幅增強醫療照護的連續性。

▲▼ 嘉義榮院團隊前進白河榮家為榮民(眷)長輩整合式健檢 。（圖／嘉義榮院提供）

嘉榮陳正榮院長提醒，定期健康檢查對高齡族群非常重要，能在疾病尚未惡化前即早發現、即早介入，避免延誤治療。若檢查結果異常或身體出現不適，呼籲長輩主動回到嘉義榮院，由專科醫師進一步診斷評估。嘉榮設置的「綠色通道」，包含志工引導、高齡優先看診、住院優先簽床等服務措施，讓長輩們在回診檢查與治療過程中，能獲得更快速、舒適且高品質的醫療體驗。

▲▼ 嘉義榮院團隊前進白河榮家為榮民(眷)長輩整合式健檢 。（圖／嘉義榮院提供）

適逢歲末季節交替，氣溫變化大易造成心血管負擔及血壓波動，也可能加重泌尿系統不適。嘉榮團隊在此次健檢活動中，也貼心向住民宣導保暖、適度運動、按時服藥、避免夜間跌倒等健康守則，期望長輩安心、健康度過冬季。

臺中榮總嘉義分院院長陳正榮表示，嘉榮與白河榮家長期合作，希望以跨科整合、綠色通道與長期追蹤的方式，讓每位榮民長輩都能獲得即時、安全、不中斷的照護。陳院長強調，未來嘉義榮院將持續深化專業能量，與白河榮家攜手打造全國典範的醫養整合模式，持續守護每一位榮民(眷)長輩的健康與生活品質。

▲▼ 嘉義榮院團隊前進白河榮家為榮民(眷)長輩整合式健檢 。（圖／嘉義榮院提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民眾黨創黨元老宣布退黨
袁惟仁爆緊急送醫！前妻陸元琪不知情「二度發聲」
12月新制懶人包一次看　台鐵大改點
天琴颱風輸水氣今午後掃過　周二入夜急轉涼「北東雨變大」
商旅「天花板水泥掉落」砸傷住客　業者道歉了
快訊／尊重李有宜退黨　民眾黨：祝福她早日完成學業
朱學恒明出獄！強吻鍾沛君判11月　表現良好獲縮刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

低碳複材與無人載具聯盟合推商機交流會　美華裔市長共襄盛舉

外國旅客驚艷阿里山高山茶　阿管處冬季茶會人氣爆棚

買一碗公無限吃遍金門「粥糜一條街」！千人排隊朝聖

白河榮家榮民健檢　嘉義榮院醫養合一模式

2025屏東聖誕節打造南台灣最大聖誕村　百年屏東公園一秒走進北國童話

雙潭賽道國際認證　嘉義馬拉松展現城市活力

2025關子嶺健走職安百分百　健康走出希望家園

南投2消防員　全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽奪特優

南青公參成果展登場行動×市集×舞台　黃偉哲肯定青年展現A+行動力

草屯稻草工藝文化節　8.5公尺「扁擔王」盼列金氏世界紀錄

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

低碳複材與無人載具聯盟合推商機交流會　美華裔市長共襄盛舉

外國旅客驚艷阿里山高山茶　阿管處冬季茶會人氣爆棚

買一碗公無限吃遍金門「粥糜一條街」！千人排隊朝聖

白河榮家榮民健檢　嘉義榮院醫養合一模式

2025屏東聖誕節打造南台灣最大聖誕村　百年屏東公園一秒走進北國童話

雙潭賽道國際認證　嘉義馬拉松展現城市活力

2025關子嶺健走職安百分百　健康走出希望家園

南投2消防員　全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽奪特優

南青公參成果展登場行動×市集×舞台　黃偉哲肯定青年展現A+行動力

草屯稻草工藝文化節　8.5公尺「扁擔王」盼列金氏世界紀錄

阿嬤每天宅在家！他以為懶惰　一問才發現「得1病」急帶長輩開刀

韓娛大喜之日！3藝人同天結婚　T-ara王恩晶甜蜜告白

中央公園26米永恆星冠樹點燈　高雄聖誕生活節正式登場

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

石虎遭槍殺瞪大雙眼亡！盜獵集團還剝皮浪貓　持槍囂張瞄準警察

低碳複材與無人載具聯盟合推商機交流會　美華裔市長共襄盛舉

香港大火百死　駐港國安公署：反中亂港分子「以災亂港」利用災民

陸客取消日本飯店！　日當局「曝數據」：其他國家已填補空缺

轎車遭攔查飄異味！駕駛唾液快篩陽　3人被搜出「20包毒品」

膠囊藥混入「氰化物」殺夫！越南人妻奪3命判死　8歲童也不放過

【爆笑畫面先拍照】朋友分離椅子瞬間變滑梯 一屁股滑下去全程超荒謬！

地方熱門新聞

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

烏樹林暫置場火災燃燒區域縮減台南環保局、消防局持續撲滅降溫

基隆自來水竄汽油味！居民漱口被嗆吐

青年公共參與成果展南紡開展消防防火知識大挑戰互動熱潮

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南感受極限飄移衝擊

府城城垣300年全國媒體壘球賽圓滿落幕台南市隊四戰全勝奪冠

台積電迅速修復嘉義11校風災損害

林業保育署台東分署森林護管員甄試登場

嘉義東西區雙引擎推動城市百年願景

2025家庭野餐日縱情草地親子遊戲音樂表演溫馨滿溢

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

雲林冬季盛產登場　香蕉、高麗菜進國道服務區亮相

2025屏東聖誕節打造南台灣最大聖誕村　百年屏東公園一秒走進北國童話

2025關子嶺健走職安百分百健康走出希望家園

更多熱門

相關新聞

嘉灣榮院智慧醫療與永續雙軸轉型成新標竿

嘉灣榮院智慧醫療與永續雙軸轉型成新標竿

臺中榮總嘉義暨灣橋分院舉辦「雙軸領航、嘉灣榮光」共識營，邀集全院一、二級主管共同參與，以凝聚院務策略及跨院區願景為目標。本次活動聚焦「智慧醫療」與「永續發展（ESG）」雙軸轉型，並邀請高雄市立小港醫院院長洪志興蒞院，以「智慧醫院的發展策略與實踐」為題進行專題演講，分享推動智慧醫療的實戰經驗與前瞻思維。

晚上血壓比白天低！醫笑了：這是好事

晚上血壓比白天低！醫笑了：這是好事

成醫AI「健康魔鏡」奪AI醫療領航大獎揭開精準預防醫學新篇章

成醫AI「健康魔鏡」奪AI醫療領航大獎揭開精準預防醫學新篇章

直接吃鮭魚「比魚油有效」！3大好處曝

直接吃鮭魚「比魚油有效」！3大好處曝

79歲川普年度健檢　白宮醫師讚超健康

79歲川普年度健檢　白宮醫師讚超健康

關鍵字：

嘉義榮院白河榮家高齡健檢心血管預防醫學

讀者迴響

熱門新聞

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

變天！　今全台有雨

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

凶嫌會砍死人　英勇攤商抄圓凳砸

為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪忙做這事

桃園蘆竹鐵皮工廠大火！下風處快關窗

新竹城隍廟旁砍人！17歲工讀生臟器外露

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面