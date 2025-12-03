營造健康生活見成效！台東肥胖率連年下降　脫離全國前5胖

▲台東縣肥胖率持續下降 脫離全國「前五胖」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

根據教育部體育署最新運動現況調查，台東縣近年健康促進政策展現顯著成效，過重／肥胖率自111年的47.5%降至113年的41.0%，成功脫離全國「前五胖」縣市。台東縣衛生局表示，縣府以「聰明吃、快樂動」為核心策略，結合衛生所、社區據點及文健站等資源，推動全民健康飲食與規律運動，逐步落實健康生活城市願景。

台東縣衛生局指出，肥胖與高血壓、高血脂、高血糖等「三高」風險密切相關，更可能引發心血管疾病、糖尿病等慢性病，不僅影響生活品質，也增加整體醫療負擔，因此健康體位管理已是重要的公共衛生議題。

為改善縣民體位，衛生局整合在地需求推出多元運動課程，如卑南的「Zumba 有氧班」、池上的「樂健康舞蹈班」等，112年共開設16班次、吸引318人參與。「巡迴運動指導團」深入部落，全年提供88場服務、惠及1,890人次。各鄉鎮也積極營造運動風氣，112年舉辦排球、槌球、桌球等33場活動，共17,832人次參與；並透過 TTPush APP 推出線上運動會，鼓勵民眾每日步行5,000步，累積3,600人響應。去年體位管理競賽「夏日降肉大作戰」更成功減重約3,075公斤。

台東縣原住民族文化健康站已達111站、為全國最多。為提升長者健康，縣長饒慶鈴推動在文化健康站導入 VR／AR 智能運動設備，協助長者及行動不便者進行低衝擊訓練，並搭配健康地圖與課程規劃，有效提升參與度並延緩失能風險。

在飲食管理方面，衛生局附設的社區營養推廣中心已成為推動健康飲食的重要平台，今年更於南迴、縱谷及海岸線等地新設三處分中心，提供飲食健康檢測、諮詢服務與種子講師培訓，同時積極輔導餐飲業加入「健康飲食友善店家」，目前已累計110家。相關活動如慢食節、舖食節及料理競賽，也推廣在地食材與均衡飲食，113年吸引超過2,000名學童參與。

衛生局亦建置「健康地圖」供民眾查詢運動資源，112年辦理58場宣導、服務近9,917人次，互動答題正確率達92.3%，顯示健康知識逐步深植社區。

台東縣衛生局強調，未來將持續推動均衡飲食、規律運動及成人肥胖防治架構藍圖，降低慢性病風險、提升平均餘命，打造幸福宜居的健康城市。