地方 地方焦點

黃偉哲感謝台北市北區扶輪社善心　捐贈86萬助災區學生安心就學

▲台南市長黃偉哲與北區扶輪社社長王韋中出席捐贈儀式，共同支持丹娜絲災區學生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與北區扶輪社社長王韋中出席捐贈儀式，共同支持丹娜絲災區學生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台北市北區扶輪社親恩慈善基金關懷丹娜絲颱風重創台南災區學生，捐贈每位學生全聯福利中心儲值卡3600元，共援助61校240名學生，總捐款逾新台幣86萬餘元。捐贈表揚儀式於今天在市府永華市政中心舉行，台南市長黃偉哲親自致贈感謝狀，與受贈學校代表共同對善舉表示感謝。

黃偉哲市長表示，雖然政府已完成一系列防災準備，仍難以完全抵擋天災所帶來的衝擊。北區扶輪社此次捐贈儲值卡給16所受災學校240名學生，不僅協助家庭渡過困難，也給予孩子安心就學的力量。對於寒假期間無法領取營養午餐的學生來說，這筆資助意義重大。扶輪社的善行展現助人為樂的精神，讓社會充滿溫暖。黃偉哲期盼未來能與更多社會團體合作，使孩子在成長路上不僅享有學業資源，更感受社會關懷，培養回饋社會的能力。

▲台南市長黃偉哲與北區扶輪社社長王韋中出席捐贈儀式，共同支持丹娜絲災區學生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台北市北區扶輪社親恩慈善基金社長王韋中表示，基金會主要資助品學兼優與經濟弱勢的大專生，近年更擴及軍警校學生，今年針對丹娜絲造成的災區急難問題，啟動現金儲值卡援助計劃，幫助南市弱勢國中小學生減輕生活負擔，並承諾將持續注入更多愛心與資源，保障學生學習與生活品質。

教育局肯定扶輪社的愛心分享是支持學子成長的重要力量，也象徵著希望與溫暖的鼓勵，強化學校與社區的連結，讓孩子不僅有家人和老師的陪伴，更有全社會的關懷，成為重要精神依靠。期望此舉能引發更多民眾關注與參與，共同守護災區弱勢學生。

捐贈儀式現場氣氛溫馨感人，市議會副議長林志展及立委林俊憲服務處代表也一同出席支持。

11/29 全台詐欺最新數據

404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳傑憲羨慕韓國球星「長得帥」！眾人傻眼：要不要先照照鏡子

麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的政黨　我要選台中市長為何不可

陸官媒鐘聲再批日首相涉台發言　對於歷史無知與政治現實誤判

2025永靖謝平安家年華將登場！呷平安拜平安　永安宮「擲筊賽」首獎iPhone 17

第一次當中途就愛上9歲浪浪　女接收養通知崩潰：捨不得讓牠離開

「拉鍊大王」斜槓做鋁窗　橫掃全台7成豪宅

獨／頂呱呱炸雞堡出包！他咬下牽絲「驚見整塊生肉」：超級扯

台中超chill露營風咖啡！選品甜點一次滿足　72％黑巧脆皮捲必吃

英國明年2/25起嚴查電子旅行憑證　沒申請禁止登機、入境

深空能源將改寫科技版圖　馬斯克：AI需要脫離地球限制

【阿嬤覺得你冷】怕貓冷幫牠穿毛帽毛衣　貓想逃還被抓回來XD

關鍵字：

黃偉哲台北市扶輪社捐贈丹娜絲就學

