地方 地方焦點

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹　黃偉哲：感謝企業溫暖偏鄉學童

記者林東良／台南報導

台南大遠百1日晚間在一樓廣場舉辦「遠百愛的串連 愛分享遠百聖誕公益點燈活動」，由台南市長黃偉哲與夫人劉育菁、遠東百貨總經理徐雪芳及多位貴賓共同啟動15米「星光燦爛聖誕樹」。活動特別邀請來自北門、七股、將軍等區共150位偏鄉國小學童參與，市府與大遠百也準備滿滿禮物，讓孩子們提前沉浸在濃厚的耶誕氣息中。

黃偉哲表示，大遠百連續17年舉辦聖誕公益點燈，長期募集球鞋、書包、文具等物資，實質改善偏鄉學童在學習與運動上的需求，每一年他都深受感動。他也提到，今年南市自年初以來歷經楠西地震、丹娜絲颱風與多次淹水事件，社會仍有許多家庭需要支援，感謝企業始終肩負社會責任，在最需要的時候帶來溫暖。今年的大型耶誕樹以「星光燦爛」為主題，祈願星星、七彩寶石、炫亮雪花燈及彩帶交錯點綴，璀璨奪目，在廣場上形成象徵希望的節慶焦點。

除了點燈儀式，活動也為150位偏鄉學童安排豐富行程。上午參訪山上花園水道博物館，中午至台南香格里拉大飯店享用五星級自助餐。晚餐由兩位必比登大廚──東香台菜蔡瑞成（大頭師）與筑馨居周榮棠（勇伯）──現煮台南傳統辦桌料理「打魯麵」，讓孩子們在暖呼呼的美味中感受城市的人情味。

現場還準備學童最期待的聖誕大禮，包括愛心運動鞋、水壺、文具組、餐盒等，禮物滿滿、笑聲滿滿，小朋友臉上盡是幸福神情。

遠東百貨總經理徐雪芳表示，公益點燈活動至今已送出超過4,200雙運動鞋、27,000份聖誕禮物，第一屆參與的小朋友如今已成為社會各領域的優秀青年，非常感謝長年支持的捐贈人與贊助單位，一起讓善意散播得更遠、更深。

活動會場充滿濃濃節慶感，包括巷仔Niau裝置藝術、科學不思議體驗、勝利國小運算思維桌遊等互動活動。前100名打卡民眾還能獲得聖誕小禮物，吸引許多市民熱情參加。

現場也安排一系列精彩演出，包括超人氣「菜奇鴨」「夜奇鴨」「魚頭君」吉祥物見面會、篤加國小小提琴演奏、蚵寮國小英語歌謠、億載國小50位聖誕小公公合唱，以及空軍第一戰術戰鬥機聯隊帶來的三軍娃娃表演。另有光華高中幼保科學生化身50位聖誕小姐姐，沿途發送糖果，把歡樂一路散播給現場的大小朋友。活動也推出「台南耶誕臨時郵局」限定服務，不僅能寄信，還能蓋上當日限定的紀念郵戳，讓民眾把溫暖與祝福一起寄出，為歲末節慶增添最具儀式感的驚喜。

11/29 全台詐欺最新數據

404 1 2632 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嚴重車禍28歲女遭壓車底！眾人「合力抬車」救援畫面曝光
男友遭榮譽處決！21歲印新娘抱遺體成婚：他死了「我還是他的人
快訊／台達電晚間發布重訊！將砸37億元溢價併購晶睿
蘇貞昌助攻邱議瑩！一句話引爆戰火　藍營怒轟：別羞辱高雄人
快訊／中華男籃主場激戰日本　拚出全力7分惜敗

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

