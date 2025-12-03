賴清德稱「看不到馬政府兩岸紅利」　賴士葆：睜眼說瞎話裝不知道

▲賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／總統府提供）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德2日接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」時表示，前總統馬英九開口閉口都說8年執政有兩岸和平紅利，但他當了總統看資料，「都沒看到所謂紅利」。對此，國民黨立委賴士葆表示，馬英九執政時期是兩岸最和平，最繁榮的期間，台灣得到的紅利全球都知道，現在賴清德睜眼說瞎話裝傻不知道，到底誰賣台人民眼睛是雪亮的。

賴清德提到，在馬英九執政時代，認為只要不要增加國防預算，就可以得到中國善意回應，但今天看來，這個情形並沒有發生，馬英九任內國防預算不斷縮減，但中國那8年的軍事預算不斷增加。

在經濟發展方面，賴清德說，馬英九開口閉口都說8年執政有兩岸和平紅利，但他當總統看了資料，都沒有看到所謂紅利，也沒有所謂的和平，中國武力不斷增加，中國的軍事威脅越來越強。

賴士葆指出，賴清德說馬英九八年任內沒有兩岸政治紅利，但國內外評論都說馬英九執政時期是兩岸最和平，最繁榮的期間，不但兩岸簽署23項協議，包括ECFA與陸客觀光等交流熱絡。

賴士葆提到，當時民進黨整天潑糞說賣台，殊不知台灣得到的紅利全球都知道，民主價值分毫未少，也不用動輒千億上兆的保護費還要把護國神山搬家送人，現在賴清德睜眼說瞎話裝傻不知道，到底誰賣台人民眼睛是雪亮的。

