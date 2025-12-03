賴清德批「愛國者治台」是急統路線　國台辦：恐嚇台灣、製造對立

▲ 大陸國台辦新發言人張晗 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

總統賴清德2日接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」，表示「九二共識」、一中原則，台灣方案就是「一國兩制」，未來就是中共「愛國者」治台，要把台灣人變成中國人是急統路線。對此，大陸國台辦發言人張晗（3日）嚴詞回應，指賴清德相關言論「用心險惡」，其目的在於恐嚇台灣社會、否定九二共識、製造對立，凸顯其「頑固台獨」本質。

張晗指出，「九二共識」是1992年海協會與海基會授權達成的，各自以口頭方式表述。海峽兩岸均堅持一個中國共識，明確界定了兩岸關係的性質，是推動兩岸關係和平發展的政治基礎。「一國兩制是國家統一後的制度安排，是一個民主的、和平的、善意的、共贏的方案。」

她強調，「在台灣具體的實現形式會充分考慮台灣的現實情況，充分吸收兩岸各界的意見和建議，充分照顧到台灣同胞利益和感情。」

張晗指出，兩岸同胞同屬中華民族都是中國人。台灣前途在於國家統一，台灣同胞的福祉基於國家統一，我們將團結廣大台灣同胞一起探索兩制台灣方案，豐富和平統一的實踐，堅定推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。

談及賴清德近期指出「一國兩制」，台灣方案是台灣社會不可觸碰之紅線，要在此基礎上對台灣的政黨、公民團體、法人團體、民間社團等於大陸交流及政治對話進行管控。

對此，張晗痛批，「賴清德肆意鉗制台灣民眾，參與兩岸的交流，自由粗暴剝奪老百姓追求更加美好生活的權利，充分暴露其恐怖政治綠色獨裁的本質。」

張晗說，「『台灣問題』是中國核心利益中的核心，事關14億多中國人民的民族感情是絕對不容逾越的紅線。」

最後，張晗強調，「如果『台獨』分裂勢力膽敢突破紅線，我們必將斷然出手，迎頭痛擊。」大陸方面將繼續在堅持一個中國原則的基礎上，同台灣政黨團體和各界人士就兩岸關係併發展推進祖國統一大業。